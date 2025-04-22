Нацполіція заявила про викриття групи псевдоінвесторів, які ошукали іноземців на мільйони – фото

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі

Затримання підозрюваних (Фото: Нацполіція)

Національна поліція разом із поліцією Латвії викрили міжнародну шахрайську схему, в якій ошукували клієнтів під виглядом інвестицій у криптовалюту. Постраждали громадяни Латвії, які втратили понад шість млн грн. Про це повідомляє Нацполіція.

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За даними слідства, група з чотирьох людей, до якої входив організатор та три виконавці, почала діяти у 2022 році.

Учасники групи створили фальшиві брокерські платформи, які візуально нагадували легальні трейдингові сайти та розгалужену мережу колцентрів на території України.

Як зазначає Нацполіція, фігуранти справи активно рекламували псевдоінвестиційні сервіси у соціальних мережах, а до потенційних клієнтів застосовували "методи соціальної інженерії", обіцяючи отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту.

Одночасно учасники угрупування схиляли їх до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що надавало контроль над пристроями жертв та доступ до їхніх фінансових даних.

Наразі слідчі встановили, що загальна сума збитків потерпілим перевищує 6 млн грн.

Щоб легалізувати незаконно отримані кошти, учасники угруповання зареєструвалися як фізичні особи-підприємці та отримували виплати нібито за послуги у сфері комп'ютерного програмування.

Слідчі зібрали цифрові докази протиправної діяльності, а також відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих отримувачів.

Під час слідства проведено понад 30 обшуків на території кількох регіонів України за місцями здійснення протиправної діяльності, проживання фігурантів справи, у транспортних засобах тощо.

Вилучено комп’ютерну техніку, серверне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флешнакопичувачі, а також елітні автомобілі, які, як вважають слідчі, були придбані на викрадені кошти. На вилучені цінності накладено судовий арешт.

Учасникам схеми повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України в редакції, що діяла до 11.08.2023).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. За клопотаннями слідчих підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи.