Поліція: Група чоловіків ошукала покупців та продавців дронів на майже 11 млн грн

Знайдені у підозрюваних дрони (Фото: Нацполіція)

Національна поліція оголосила підозру трьом чоловікам, які, на думку слідства, ошукали мінімум дев'ятьох покупців та продавців дронів на майже 11 млн грн. У них знайшли 53 "мавіки". Про це повідомили пресслужби Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

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За інформацією слідства, шахрайством займались жителі Києва і Тернополя під керівництвом 31-річного організатора з Тернополя. Вони втиралися у довіру до волонтерів та військових, пропонуючи їм дрони з-за кордону за низькими цінами, пише прокуратура.

Для відведення підозр чоловіки зареєстрували ФОП на підставну людину та спершу постачали замовникам пробні партії дронів по три-п'ять штук із частковою передплатою.

Після цього шахраї пропонували жертвам замовити великі партії за ще нижчою ціною, але з повною передоплатою. Коли вони це робили – шахраї переставали виходити на звʼязок і блокували контакти замовників, пише поліція.

Отримані гроші одразу перераховувались на "холодні" криптогаманці чи банківські рахунки, звідки шахраї, за даними правоохоронців, переводили їх у готівку, ділили між собою та переводили на власні картки.

Поліція з'ясувала, що чоловіки ошукували не тільки потенційних покупців, але й реальних продавців дронів. Спочатку вони купували невеликі партії з відстрочкою та повністю платили.

Згодом шахраї замовляли великі партії й припиняли з жертвами будь-який звʼязок. У такий спосіб за дев'ять місяців вони ошукали мінімум дев'ятьох людей на 10,7 млн грн, не поставивши для ЗСУ понад 100 дронів, підрахували правоохоронці.

Поліція провела 15 обшуків за місцями проживання й роботи підозрюваних у Києві, Тернополі та Львові.

Під час них виявлено 53 квадрокоптери DJI Mavic, 152 срібних злитки, еквівалент $740 000 у різних валютах, дві машини, мобільні телефони, компʼютерна техніка, фінансова звітність та інші предмети з потенційними доказами.

Чоловікам повідомили про підозру за статтею про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану (до 12 років в'язниці з конфіскацією майна).

Їм мають обрати запобіжні заходи. Поліція закликає всіх, хто був ошуканий шахраями під час купівлі чи продажу дронів, звернутись до Головного слідчого управління за номером 0630505558.