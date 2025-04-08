Поліція: Група чоловіків ошукала покупців та продавців дронів на майже 11 млн грн
Національна поліція оголосила підозру трьом чоловікам, які, на думку слідства, ошукали мінімум дев'ятьох покупців та продавців дронів на майже 11 млн грн. У них знайшли 53 "мавіки". Про це повідомили пресслужби Нацполіції та Офісу генерального прокурора.
За інформацією слідства, шахрайством займались жителі Києва і Тернополя під керівництвом 31-річного організатора з Тернополя. Вони втиралися у довіру до волонтерів та військових, пропонуючи їм дрони з-за кордону за низькими цінами, пише прокуратура.
Для відведення підозр чоловіки зареєстрували ФОП на підставну людину та спершу постачали замовникам пробні партії дронів по три-п'ять штук із частковою передплатою.
Після цього шахраї пропонували жертвам замовити великі партії за ще нижчою ціною, але з повною передоплатою. Коли вони це робили – шахраї переставали виходити на звʼязок і блокували контакти замовників, пише поліція.
Отримані гроші одразу перераховувались на "холодні" криптогаманці чи банківські рахунки, звідки шахраї, за даними правоохоронців, переводили їх у готівку, ділили між собою та переводили на власні картки.
Поліція з'ясувала, що чоловіки ошукували не тільки потенційних покупців, але й реальних продавців дронів. Спочатку вони купували невеликі партії з відстрочкою та повністю платили.
Згодом шахраї замовляли великі партії й припиняли з жертвами будь-який звʼязок. У такий спосіб за дев'ять місяців вони ошукали мінімум дев'ятьох людей на 10,7 млн грн, не поставивши для ЗСУ понад 100 дронів, підрахували правоохоронці.
Поліція провела 15 обшуків за місцями проживання й роботи підозрюваних у Києві, Тернополі та Львові.
Під час них виявлено 53 квадрокоптери DJI Mavic, 152 срібних злитки, еквівалент $740 000 у різних валютах, дві машини, мобільні телефони, компʼютерна техніка, фінансова звітність та інші предмети з потенційними доказами.
Чоловікам повідомили про підозру за статтею про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану (до 12 років в'язниці з конфіскацією майна).
Їм мають обрати запобіжні заходи. Поліція закликає всіх, хто був ошуканий шахраями під час купівлі чи продажу дронів, звернутись до Головного слідчого управління за номером 0630505558.
- У серпні 2024 року омбудсман Лубінець попереджав про нову хвилю шахрайства, яка стосувалась звільнення полонених.
- У листопаді 2024 року поліція повідомила про підозру військовому-блогеру Владиславу Сорду, який міг привласнити мінімум 350 000 грн зі зборів на ЗСУ.