Лубінець попередив про нову хвилю шахрайства. Вона стосується "звільнення полонених"

Шахраї видають себе за волонтерів та журналістів, обіцяють допомогу у звільненні полонених, але вимагають гроші за свої "послуги"

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмена)

В Україні поширюється нова хвиля шахрайства, пов’язана зі звільненням українських полонених та пошуком зниклих безвісти: шахраї видають себе за журналістів, волонтерів або представників державних установ. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Вони видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресорки, майстерно граючи на емоціях, обіцяючи звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це вони вимагають гроші – нібито "плату" за свої "послуги", – написав він.

Щоб уникнути обману, слід:

→ перевіряти джерела інформації;

→ не передавати особисті дані незнайомцям та не розкривати конфіденційну інформацію у соцмережах, навіть у приватних повідомленнях;

→ остерігатися будь-яких фінансових пропозицій, пов’язаних зі "звільненням" чи "допомогою".

Омбудсмен наголосив, що офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не вимагатимуть грошей за допомогу або надання інформації.

"Якщо вам надійшли підозрілі пропозиції "допомоги" за винагороду, не зволікайте – звертайтеся до Координаційного штабу, Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, і негайно повідомляйте кіберполіцію", – додав Лубінець.

До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути в межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема цивільні.

14 серпня Лубінець заявив, що Росія на тлі операції українських військових у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими.

24 серпня відбувся 55-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. У його межах додому повернулися 115 військовослужбовців, більшість із яких – солдати строкової служби, які перебували в полоні з 2022 року.

Читайте також: "Викрали майже 1,5 млн грн з рахунків загиблих військових". Правоохоронці затримали групу осіб