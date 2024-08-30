Лубинец предупредил о новой волне мошенничества. Она касается "освобождения пленных"
В Украине распространяется новая волна мошенничества, связанная с освобождением украинских пленных и поиском пропавших без вести: мошенники выдают себя за журналистов, волонтеров или представителей государственных учреждений. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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"Они выдают себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных структур или даже страны-агрессора, мастерски играя на эмоциях, обещая увольнение, важную информацию или даже организацию звонка с родными. Но за это они требуют деньги – якобы "плату" за свои "услуги" ", – написал он.
Чтобы избежать обмана, следует:
→ проверять источники информации;
→ не передавать личные данные незнакомцам и не раскрывать конфиденциальную информацию в соцсетях, даже в частных сообщениях;
→ остерегаться любых финансовых предложений, связанных с "увольнением" или "помощью".
Омбудсмен подчеркнул, что официальные государственные органы и волонтерские организации никогда не потребуют денег за помощь или предоставление информации.
"Если вам поступили подозрительные предложения "помощи" за вознаграждение, не медлите – обращайтесь в Координационный штаб, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ, и немедленно сообщайте киберполицию", – добавил Лубинец.
- К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе гражданские.
- 14 августа Лубинец заявил, что Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными.
- 24 августа состоялся 55-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. В его пределах домой вернулись 115 военнослужащих, большинство из которых – солдаты срочной службы, находившиеся в плену с 2022 года.
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