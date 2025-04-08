Полиция: Группа мужчин обманула покупателей и продавцов дронов на почти 11 млн грн

Найденные у подозреваемых дроны (Фото: Нацполиция)

Национальная полиция объявила подозрение трем мужчинам, которые, по мнению следствия, обманули минимум девять покупателей и продавцов дронов на почти 11 млн грн. У них нашли 53 "мавика". Об этом сообщили пресс-службы Нацполиции и Офиса генерального прокурора.

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По информации следствия, мошенничеством занимались жители Киева и Тернополя под руководством 31-летнего организатора из Тернополя. Они втирались в доверие к волонтерам и военным, предлагая им дроны из-за границы по низким ценам, пишет прокуратура.

Для отвода подозрений мужчины зарегистрировали ФОП на подставного человека и сначала поставляли заказчикам пробные партии дронов по три-пять штук с частичной предоплатой.

После этого мошенники предлагали жертвам заказать большие партии по еще более низкой цене, но с полной предоплатой. Когда они это делали – мошенники переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков, пишет полиция.

Полученные деньги сразу перечислялись на "холодные" криптокошельки или банковские счета, откуда мошенники, по данным правоохранителей, их обналичивали, делили между собой и переводили на собственные карточки.

Полиция выяснила, что мужчины обманывали не только потенциальных покупателей, но и реальных продавцов дронов. Сначала они покупали небольшие партии с отсрочкой и полностью платили.

Впоследствии мошенники заказывали большие партии и прерывали с жертвами все связи. Таким образом за девять месяцев они обманули минимум девятерых человек на 10,7 млн грн, не поставив для ВСУ более 100 дронов, подсчитали правоохранители.

Полиция провела 15 обысков по местам жительства и работы подозреваемых в Киеве, Тернополе и Львове.

В ходе них обнаружено 53 квадрокоптера DJI Mavic, 152 серебряных слитка, эквивалент $740 000 в разных валютах, две машины, мобильные телефоны, компьютерная техника, финансовая отчетность и другие предметы с потенциальными доказательствами.

Мужчинам сообщили о подозрении по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения (до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества).

Им должны избрать меры пресечения. Полиция призывает всех, кто был обманут мошенниками при покупке или продаже дронов, обратиться в Главное следственное управление по номеру 0630505558.