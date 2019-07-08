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08.07.2019, 12:00

Нацсовет по телерадиовещанию готовит реакцию на телемост NewsOne

Нацсовет по телерадиовещанию готовит реакцию на телемост NewsOne - Фото
Фото: скриншот видео

В ближайшие часы Нацсовет по телерадиовещанию опубликует официальное заявление по поводу телемоста канала Медведчука с российскими пропагандистами

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пообещал в ближайшее время отреагировать на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста с российским пропагандистским телеканалом. "В ближайшие часы мы опубликуем официальное заявление, которое будет содержать ответы на все вопросы", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский агентству Интерфакс-Украина.

7 июля сообщалось, что телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский пропагандистский государственный телеканал намерены провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

С заявления протеста по этому поводу выступили партии Европейская солидарность, Голос и Украинская стратегия. Они призвали СБУ, СНБО, Нацсовет по ТВ и радиовещанию, а также президента Владимира Зеленского дать правовую оценку происходящему и принять соответствующие меры.

Секретарь СНБО Александр Данилюк уже отреагировал: "Прошу прекратить истерику... Работаем над решениями", - заявил он. Данилюк также косвенно обвинил в ситуации бывшую власть и пятого президента Петра Порошенко, который якобы "способствовал усилению кума Путина".

8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты собирают акцию протеста против запланированного пропагандистами телемоста со российскими СМИ.

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Теги: NewsOne, телемост
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