Нацсовет по телерадиовещанию готовит реакцию на телемост NewsOne

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания пообещал в ближайшее время отреагировать на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста с российским пропагандистским телеканалом. "В ближайшие часы мы опубликуем официальное заявление, которое будет содержать ответы на все вопросы", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский агентству Интерфакс-Украина.

7 июля сообщалось, что телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский пропагандистский государственный телеканал намерены провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

С заявления протеста по этому поводу выступили партии Европейская солидарность, Голос и Украинская стратегия. Они призвали СБУ, СНБО, Нацсовет по ТВ и радиовещанию, а также президента Владимира Зеленского дать правовую оценку происходящему и принять соответствующие меры.

Секретарь СНБО Александр Данилюк уже отреагировал: "Прошу прекратить истерику... Работаем над решениями", - заявил он. Данилюк также косвенно обвинил в ситуации бывшую власть и пятого президента Петра Порошенко, который якобы "способствовал усилению кума Путина".

8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты собирают акцию протеста против запланированного пропагандистами телемоста со российскими СМИ.