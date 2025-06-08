Науседа раскритиковал Мерца за "невыполненное обещание" по поводу санкций против России

Гитанос Науседа (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Литвы Гитанас Науседа подверг критике канцлера Германии Фридриха Мерца за "невыполненное обещание" относительно введения дополнительных санкций против России в случае ее отказа от прекращения огня. Об этом он заявил в интервью Bild.

Журналист отметил, что Мерц обещал ударить по России дополнительными санкциями вместе с Великобританией и Францией, но не сдержал слова.

Отвечая на вопрос, подорвало ли это доверие к Европе, Науседа сказал: "Бесспорно".

"Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и поставлять истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания", – добавил президент.