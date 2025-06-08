Науседа раскритиковал Мерца за "невыполненное обещание" по поводу санкций против России
Президент Литвы Гитанас Науседа подверг критике канцлера Германии Фридриха Мерца за "невыполненное обещание" относительно введения дополнительных санкций против России в случае ее отказа от прекращения огня. Об этом он заявил в интервью Bild.
Журналист отметил, что Мерц обещал ударить по России дополнительными санкциями вместе с Великобританией и Францией, но не сдержал слова.
Отвечая на вопрос, подорвало ли это доверие к Европе, Науседа сказал: "Бесспорно".
"Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержки Украины. Мы много раз объявляли, что будем поддерживать Украину и поставлять истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы. Но мы не можем выполнить эти обещания", – добавил президент.
- Совет Европейского Союза 20 мая принял 17-й пакет санкций против Российской Федерации за полномасштабную агрессию против Украины. В новый пакет санкций вошли около 200 судов теневого флота.
- В этот же день Великобритания расширила санкции против РФ в ответ на самую масштабную дроновую атаку на Украину.
- 4 июня глава Минобороны Германии Писториус анонсировал новые более жесткие санкции против России.