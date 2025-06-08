Президент Литвы о влиянии санкций на Россию: Это не то, чего мы ожидали в 2022 году

Гитанас Науседа, что российская экономика сегодня хоть и не в самом лучшем состоянии, но все еще относительно хорошо функционирует

Гитанас Науседа (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью Bild, что санкции против России оказались недостаточными. По его словам, это не то, что ожидали европейские страны после начала полномасштабной российско-украинской войны в 2022 году.

Отвечая на вопрос, есть ли, по его мнению, какой-либо эффект от ранее введенных против России санкций, Науседа сказал: "Это сложный вопрос. Конечно, чисто экономически мы видим некоторые признаки слабости. Но это далеко не то, чего мы ожидали в 2022 году. И для этого много причин".

По словам литовского президента, шаги западных союзников Украины против страны-агрессора были "недостаточно решительными". Кроме того, "мы видим, как другие страны помогают России обходить санкции", добавил Наусед.

"Вот почему российская экономика, хоть и не в лучшем состоянии, все еще функционирует относительно хорошо в этих обстоятельствах", – добавил он.

Совет Европейского Союза 20 мая принял 17-й пакет санкций против Российской Федерации за полномасштабную агрессию против Украины. В новый пакет санкций вошли около 200 судов теневого флота.

В этот же день Великобритания расширила санкции против РФ в ответ на самую масштабную дроновую атаку на Украину.

4 июня глава Минобороны Германии Писториус анонсировал новые более жесткие санкции против России.