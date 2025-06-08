Президент Литвы о влиянии санкций на Россию: Это не то, чего мы ожидали в 2022 году
Гитанас Науседа (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью Bild, что санкции против России оказались недостаточными. По его словам, это не то, что ожидали европейские страны после начала полномасштабной российско-украинской войны в 2022 году.

Отвечая на вопрос, есть ли, по его мнению, какой-либо эффект от ранее введенных против России санкций, Науседа сказал: "Это сложный вопрос. Конечно, чисто экономически мы видим некоторые признаки слабости. Но это далеко не то, чего мы ожидали в 2022 году. И для этого много причин".

По словам литовского президента, шаги западных союзников Украины против страны-агрессора были "недостаточно решительными". Кроме того, "мы видим, как другие страны помогают России обходить санкции", добавил Наусед.

"Вот почему российская экономика, хоть и не в лучшем состоянии, все еще функционирует относительно хорошо в этих обстоятельствах", – добавил он.

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