Президент Литви про вплив санкцій на Росію: Це не те, чого ми очікували у 2022 році

Гітанас Науседа, що російська економіка сьогодні хоч і не в найкращому стані, але все ще відносно добре функціонує

Гітанас Науседа (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Литви Гітанас Науседа заявив в інтерв'ю Bild, що санкції проти Росії виявилися недостатніми. За його словами, це не те, чого очікували європейські країни після початку повномасштабної російсько-української війни у 2022 році.

Відповідаючи на запитання, чи є, на його думку, якийсь ефект від раніше запроваджених проти Росії санкцій, Науседа сказав: "Це складне питання. Звичайно, чисто економічно ми бачимо деякі ознаки слабкості. Але це далеко не те, чого ми очікували у 2022 році. І для цього є багато причин".

За словами литовського президента, кроки західних союзників України проти країни-агресора були "недостатньо рішучими". Крім того, "ми бачимо, як інші країни допомагають Росії обходити санкції", додав Науседа.

"Ось чому російська економіка, хоча й не в найкращому стані, все ще функціонує відносно добре за цих обставин", – додав він.

Рада Європейського Союзу 20 травня ухвалила 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації за повномасштабну агресію проти України. До нового пакета санкцій увійшли майже 200 суден тіньового флоту.

Цього самого дня Велика Британія розширила санкції проти РФ у відповідь на наймасштабнішу дронову атаку на Україну.

4 червня голова Міноборони Німеччини Пісторіус анонсував нові жорсткіші санкції проти Росії.