Науседа розкритикував Мерца за "невиконану обіцянку" щодо санкцій проти Росії

Гітанас Науседа (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за "невиконану обіцянку" щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії у разі її відмови від припинення вогню. Про це він заявив в інтерв'ю Bild.

Журналіст зазначив, що Мерц обіцяв вдарити по Росії додатковими санкціями разом з Великою Британією та Францією, але не стримав слова.

Відповідаючи на запитання, чи підірвало це довіру до Європи, Науседа сказав: "Беззаперечно".

"Це проблема. І вона впливає не лише на довіру до наших санкцій, але й на довіру до всіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України. Ми багато разів оголошували, що підтримуватимемо Україну та постачатимемо винищувачі, далекобійні ракети та боєприпаси. Але ми не можемо виконати ці обіцянки", – додав литовський президент.