"Найдем каждого!" Украинцев снова просят не публиковать результаты вражеских обстрелов

В Офисе президента, СБУ и ВСУ в который раз обратились к гражданам и призвали не снимать, не публиковать фото, видео вражеских обстрелов, передвижения украинской военной техники или позиции военных. Также запрещено выкладывать адреса и названия пораженных объектов.

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По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, проблема приобрела "кричащие масштабы". Видео- и фотосъемка результатов обстрелов облегчает задачу противнику.

Он рассказал, из каких этапов состоит ведение огня:

Разведка цели — запускаются беспилотники, присылаются шпионы.

Удар.

Корректировка.

Доразведка цели — важнейший этап, в ходе которого определяются последствия. В зависимости от этого определяется тип вооружения, боеприпаса, с помощью которых будут вестись последующие обстрелы. Именно этот этап облегчает противнику публикация фото и видео результатов обстрелов.

"Поэтому категорически запрещается снимать результаты ударов до того, как с последствиями разобрались спасательные службы... А лучше вообще не снимать... Но если уж совсем невтерпеж, выждите как минимум сутки после нанесения удара", – сказал Арестович.

При этом в материалах не должно быть геолокации или привязки к местности.

Украинских военных на позициях запрещается снимать вообще.

"Каждое ваше выложенное фото — это убитые мирные жители, военные, спасатели", – отметил Арестович.

Сотрудники СБУ и ВСУ также "ОЧЕНЬ просят (пока)" всех жителей Украины не выкладывать видео или публикации, на которых видна работа ВСУ или перемещение украинской военной техники. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

"Поймите главное – враг мониторит украинские информационные ресурсы. Фиксирует и с помощью различных инструментов устанавливает место нахождения. После чего туда прилетают ракеты!" – сказано в сообщении.

Геращенко предупредил, что "найдут всех".

СБУ показало видео с киевлянином, которого задержали за публикацию видео проезда военной техники в Киеве на Виноградаре, снятого 24 февраля. Вчера по указанному району был нанесен удар, в результате которого сгорел торговый центр и погибли восемь человек.

Вадим Ребрина

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