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17.05.2019, 17:05

Назначен глава аппарата Антикорсуда

Назначен глава аппарата Антикорсуда - Фото
Фото: Pixabay

Правозащитник Богдан Крикливенко возглавит аппарат Высшего антикоррупционного суда

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Правозащитник Богдан Крикливенко возглавит аппарат Высшего антикоррупционного суда. Об этом фонд Dejure сообщает в Facebook.

Крикливенко основал Украинский институт по правам человека и был руководителем секретариата омбудсмена, но уволился после назначения Людмилы Денисовой.

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В прошлом году, согласно электронной декларации, будущий председатель аппарата Антикорсуда получил более 700 000 грн прибыли.

Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября. Суд будет заниматься делами, которые расследует НАБУ.

14 мая Михаил Исаков и Андрей Василенко стали членами Высшего совета правосудия по квоте действующего президента Петра Порошенко.

13 мая начался конкурс на должность руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда. Из 13 участников на следующий этап прошли только трое.

Летом 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде. Весной 2019-го были объявлены победители конкурса и назначены 38 судей. В мае избрали главу Антикорсуда.

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Теги: Антикорсуд
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