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Назначен новый глава департамента киберполиции

Назначен новый глава департамента киберполиции - Фото
Александр Грынчак (Фото: пресс-служба Нацполиции)
19.10.2019, 15:59

Главой киберполиции стал Александр Грынчак

Начальником департамента киберполиции назначен полковник Александр Грынчак. Приказ об этом подписал глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.

Грынчак после назначения отметил, что уже создана концепция усовершенствования подразделения.

Грынчак родился 17 июля 1978 года. С 1995 года работает в органах МВД. Возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал первым заместителем главы департамента киберполиции.

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киберполиция Александр Грынчак
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