Назначения в Минздраве. У Скалецкой новый заместитель

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Кабмин утвердил на должностях заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко и на посту госсекретаря министерства — Инну Солодкую. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Назначить Ляшко Виктора Кирилловича заместителем министра здравоохранения Украины", - говорится в распоряжении от 24 декабря.

Солодкая назначена на должность госсекретаря министерства сроком на пять лет с 28 декабря 2019 года.

12 октября Кабмин назначил врио госсекретаря Минздрава Солодкую. Она - бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при экс-министре здравоохранения Раисе Богатыревой.

Ляшко до этого назначения был первым заместителем гендиректора Центра общественного здоровья.

4 сентября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила , что не видит конфликта интересов в том, что ее советниками стали совладелец фармацевтической компании Интерхим и бывший внештатный главспец Минздрава во время Раисы Богатыревой .

В середине сентября в Минздраве возник конфликт из-за кадровой политики нового руководства, в результате которого р абота министерства была фактически заблокирована.

Читайте также: Конфликт в Минздраве. Заместитель Скалецкой подал в отставку