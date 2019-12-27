Назначения в Минздраве. У Скалецкой новый заместитель

Кабмин утвердил на должностях заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко и на посту госсекретаря министерства — Инну Солодкую. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Назначить Ляшко Виктора Кирилловича заместителем министра здравоохранения Украины", - говорится в распоряжении от 24 декабря.
Солодкая назначена на должность госсекретаря министерства сроком на пять лет с 28 декабря 2019 года.
12 октября Кабмин назначил врио госсекретаря Минздрава Солодкую. Она - бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при экс-министре здравоохранения Раисе Богатыревой.
Ляшко до этого назначения был первым заместителем гендиректора Центра общественного здоровья.
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