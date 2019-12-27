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Назначения в Минздраве. У Скалецкой новый заместитель

Назначения в Минздраве. У Скалецкой новый заместитель - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
27.12.2019, 11:06

Кабмин утвердил заместителя министра и госсекретаря Минздрава

Кабмин утвердил на должностях заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко и на посту госсекретаря министерства — Инну Солодкую. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Назначить Ляшко Виктора Кирилловича заместителем министра здравоохранения Украины", - говорится в распоряжении от 24 декабря.

Солодкая назначена на должность госсекретаря министерства сроком на пять лет с 28 декабря 2019 года.

12 октября Кабмин назначил врио госсекретаря Минздрава Солодкую. Она - бывшая коллега Андрея Пивоварова, главы юридической службы Минздрава при экс-министре здравоохранения Раисе Богатыревой.

Ляшко до этого назначения был первым заместителем гендиректора Центра общественного здоровья.

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