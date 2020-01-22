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Назначены члены Нацкомиссии по языку

Назначены члены Нацкомиссии по языку - Фото
Кабинет министров (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.01.2020, 14:16

Полномочия членов комиссии - шесть лет

Кабинет министров назначил пять членов Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Об этом свидетельствуют распоряжения Кабмина №№16-20.

В состав вошли: Орыся Демская - доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка Киево-Могилянской академии; Юлия Чернобров - кандидат филологических наук, м.н.с. Института украинского языка; Наталья Мазур - кандидат филологических наук; Данута Мазурик - кандидат филологических наук, доцент Львовского национального университета им. Франко; Людмила Кравченко - кандидат филологических наук, доцентом Киевского национального университета им. Шевченко.

Срок полномочий членов комиссии - шесть лет. 

  • Комиссия была создана на заседании Кабмина 6 ноября 2019 года. Она будет проверять уровень владения украинским языком для получения гражданства, а также занятия государственных должностей. 

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https://news.liga.net/politics/news/rada-prinyala-zakon-o-gosudarstvennom-yazyke

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