NBC News: Мексика превращается в российский хаб для шпионажа за США

Россия активно укрепляет свое присутствие в Мексике, на что указывает расширение штата в посольстве Мехико

Флаг Мексики (Фото: ЕРА/Sashenka Gutierrez)

Российские спецслужбы активно увеличивают свое присутствие в Мексике для проведения шпионских операций, направленных против США, используя методы, характерные для времен холодной войны. Об этом сообщает NBC News.

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По информации издания, в последние несколько лет Россия значительно расширила свой штат в посольстве в Мехико, добавив десятки сотрудников, хотя экономические связи между Москвой и Мексикой достаточно ограничены.

Американские чиновники обеспокоены этим ростом и считают, что он связан с расширением российских разведывательных операций, направленных против США, а также с пропагандистской деятельностью Кремля, направленной на ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом.

Администрация Джо Байдена уже поднимала этот вопрос перед правительством Мексики. Один из американских чиновников в интервью NBC News отметил: "Россия действительно активно инвестирует в Мексику, стремясь укрепить свое присутствие".

В марте 2022 года генерал ВВС США Глен ВанГерк, возглавляющий Северное командование Вооруженных сил США, сообщил в Сенатском комитете по вооруженным силам, что российская военная разведка ГРУ активно присутствует в Мексике.

"Я хотел бы отметить, что самая большая часть членов ГРУ в мире сейчас находится в Мексике. Это сотрудники российской разведки, и они очень внимательно следят за своими возможностями влиять на доступ у США", – сказал он.

2 июня 2024 года власти Великобритании поручили национальной разведке страны МИ5 переориентироваться на борьбу со шпионами из Ирана, Китая и России.

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