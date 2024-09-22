NBC News: Мексика перетворюється на російський хаб для шпигунства за США

Росія активно зміцнює свою присутність у Мексиці, на що вказує розширення штату у посольстві в Мехіко

Прапор Мексики (Фото: ЕРА/Sashenka Gutierrez)

Російські спецслужби активно збільшують свою присутність у Мексиці для проведення шпигунських операцій, спрямованих проти США, використовуючи методи, характерні для часів "холодної війни". Про це повідомляє NBC News.

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За інформацією видання, за останні кілька років Росія значно розширила свій штат у посольстві в Мехіко, додавши десятки співробітників, хоча економічні зв’язки між Москвою та Мексикою досить обмежені.

Американські чиновники занепокоєні цим зростанням і вважають, що воно пов'язане з розширенням російських розвідувальних операцій, спрямованих проти США, а також із пропагандистською діяльністю Кремля, що має на меті погіршення відносин між Вашингтоном і Києвом.

Адміністрація Джо Байдена вже порушувала це питання перед урядом Мексики. Один з американських чиновників в інтерв'ю NBC News зазначив: "Росія дійсно активно інвестує в Мексику, прагнучи зміцнити свою присутність".

У березні 2022 року генерал ВПС США Глен ВанГерк, який очолює Північне командування Збройних сил США, повідомив у Сенатському комітеті з питань збройних сил, що російська військова розвідка ГРУ активно присутня в Мексиці.

"Я хотів би зазначити, що найбільша частина членів ГРУ у світі зараз перебуває в Мексиці. Це співробітники російської розвідки, і вони дуже уважно стежать за своїми можливостями впливати на доступ у США", – сказав він.

2 червня 2024 року влада Великої Британії доручила національній розвідці країни МІ5 переорієнтуватися на боротьбу зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії.

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