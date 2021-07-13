Зеленский спросил СН, почему провалили лечебный каннабис. Ему сказали – виноват Разумков

Сегодня, 13 июля, президент Владимир Зеленский спросил у народных депутатов фракции Слуга народа, почему в Верховной Раде не приняли законопроект о легализации медицинского каннабиса. Ему объяснили, что нардепы не получили сигнала от спикера, что этот законопроект надо поддержать. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседника в СН.

Зеленский на встрече с депутатами фракции СН спросил, почему не все они поддержали законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса в лечебных и исследовательских целях ("за" проголосовали 152 нардепа СН из 230-ти).

Как ответил глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, это произошло потому, что председатель парламента Дмитрий Разумков не подал нардепам сигнал поддержать документ.

В октябре 2020 года большинство опрошенных в рамках инициативы Зеленского во время местных выборов поддержали легализацию медицинского каннабиса.

9 апреля 2021 года Кабмин исключил из списка наркотических средств некоторые препараты на основе каннабиса.

2 июня законопроект о легализации медицинского каннабиса №5596 был внесен в Раду.

Утром Минздрав призвал депутатов принять документ.

Сегодня Верховная Рада на внеочередном заседании не поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в лечебных и исследовательских целях. За проголосовали только 184 депутата при 226 необходимых.

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.