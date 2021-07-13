"Боль на кону". У Ляшко призвали Раду принять законопроект о медицинском каннабисе
Минздрав призвал Верховную Раду принять президентский законопроект №5596 об обороте медицинского каннабиса, который сегодня на внеочередном заседании будут рассматривать нардепы. Об этом сообщается на Facebook-странице возглавляемого Виктором Ляшко ведомства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В сообщении отмечается, что клинические исследования показывают – конопля эффективна для лечения более 50 патологических состояний. В ведомстве заявляют, что такие препараты нужны украинским пациентам.
Замглавы Минздрава по евроинтеграции Александр Комарида подчеркивает, что легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь медицинский, а не политический вопрос.
"На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", – добавил он.
Также сегодня под Радой пройдет акция в поддержку законопроекта. Она начнется в 16:00 одновременно с заседанием парламента. Среди организаторов акции – организации Ветераны за медицинский каннабис и Наука каннабиса.
- В октябре 2020 года большинство опрошенных в рамках инициативы президента Владимира Зеленского во время местных выборов поддержали легализацию медицинского каннабиса.
- 9 апреля 2021 года Кабмин исключил из списка наркотических средств некоторые препараты на основе каннабиса.
- 2 июня законопроект о легализации медицинского каннабиса №5596 был внесен в Раду.
- Вчера Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание, на котором рассмотрят в том числе и законопроект о медицинском каннабисе.
Читайте также: Каннабис облегчает боль при частом гинекологическом заболевании: исследование
Комментарии