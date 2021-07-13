"Боль на кону". У Ляшко призвали Раду принять законопроект о медицинском каннабисе

Минздрав призвал Верховную Раду принять президентский законопроект №5596 об обороте медицинского каннабиса, который сегодня на внеочередном заседании будут рассматривать нардепы. Об этом сообщается на Facebook-странице возглавляемого Виктором Ляшко ведомства.

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В сообщении отмечается, что клинические исследования показывают – конопля эффективна для лечения более 50 патологических состояний. В ведомстве заявляют, что такие препараты нужны украинским пациентам.

Замглавы Минздрава по евроинтеграции Александр Комарида подчеркивает, что легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь медицинский, а не политический вопрос.

"На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", – добавил он.

Также сегодня под Радой пройдет акция в поддержку законопроекта. Она начнется в 16:00 одновременно с заседанием парламента. Среди организаторов акции – организации Ветераны за медицинский каннабис и Наука каннабиса.

В октябре 2020 года большинство опрошенных в рамках инициативы президента Владимира Зеленского во время местных выборов поддержали легализацию медицинского каннабиса.

9 апреля 2021 года Кабмин исключил из списка наркотических средств некоторые препараты на основе каннабиса.

2 июня законопроект о легализации медицинского каннабиса №5596 был внесен в Раду.

Вчера Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание, на котором рассмотрят в том числе и законопроект о медицинском каннабисе.

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Марк Сировой

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