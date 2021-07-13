UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Боль на кону". У Ляшко призвали Раду принять законопроект о медицинском каннабисе

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 11:52
Марихуана (иллюстративное фото - Depositphotos.com)

Минздрав призвал Верховную Раду принять президентский законопроект №5596 об обороте медицинского каннабиса, который сегодня на внеочередном заседании будут рассматривать нардепы. Об этом сообщается на Facebook-странице возглавляемого Виктором Ляшко ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сообщении отмечается, что клинические исследования показывают – конопля эффективна для лечения более 50 патологических состояний. В ведомстве заявляют, что такие препараты нужны украинским пациентам.

Замглавы Минздрава по евроинтеграции Александр Комарида подчеркивает, что легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь медицинский, а не политический вопрос.

"На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", – добавил он.

Также сегодня под Радой пройдет акция в поддержку законопроекта. Она начнется в 16:00 одновременно с заседанием парламента. Среди организаторов акции – организации Ветераны за медицинский каннабис и Наука каннабиса.

Читайте также: Каннабис облегчает боль при частом гинекологическом заболевании: исследование

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минздрав законопроект каннабис конопля марихуана легализация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 