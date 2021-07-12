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Зеленский зовет Раду на внеочередное заседание. В повестке – каннабис и еще четыре проекта

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 11:01
Зеленский зовет Раду на внеочередное заседание. В повестке – каннабис и еще четыре проекта - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский созвал Верховную Раду на внеочередное заседание, на котором рассмотрят в том числе и законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщил в Telegram нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

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Депутат опубликовал письмо Зеленского на имя главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По словам Гончаренко, внеочередное заседание парламента состоится завтра. Президент предлагает вынести на него такие законопроекты:

- О регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596);

- О криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№5420);

- Об особенностях реформирования государственных предприятий в оборонно-промышленном комплексе (№3822);

- Об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов (№5270);

- Об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета (№5431).

Аналогичное сообщение опубликовала в Telegram и нардеп Слуги народа Юлия Гришина. Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний сообщила LIGA.net, что письмо Зеленского "зашло", а распоряжение главы ВР готовится.

ДОПОЛНЕНО В 11:35. Разумков подтвердил в Facebook повестку заседания. Оно состоится завтра в 16:00.

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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верховная рада Владимир Зеленский каннабис конопля марихуана легализация внеочередное заседание
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