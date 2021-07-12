Зеленский зовет Раду на внеочередное заседание. В повестке – каннабис и еще четыре проекта

Президент Владимир Зеленский созвал Верховную Раду на внеочередное заседание, на котором рассмотрят в том числе и законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщил в Telegram нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Депутат опубликовал письмо Зеленского на имя главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По словам Гончаренко, внеочередное заседание парламента состоится завтра. Президент предлагает вынести на него такие законопроекты:

- О регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596);

- О криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№5420);

- Об особенностях реформирования государственных предприятий в оборонно-промышленном комплексе (№3822);

- Об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов (№5270);

- Об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета (№5431).

Аналогичное сообщение опубликовала в Telegram и нардеп Слуги народа Юлия Гришина. Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний сообщила LIGA.net, что письмо Зеленского "зашло", а распоряжение главы ВР готовится.

ДОПОЛНЕНО В 11:35. Разумков подтвердил в Facebook повестку заседания. Оно состоится завтра в 16:00.

В октябре 2020 года большинство опрошенных в рамках инициативы Зеленского во время местных выборов поддержали легализацию медицинского каннабиса.

22 декабря 2020 года глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что в правительстве решили включить препараты из медицинского каннабиса в список лекарств, отпускаемых по рецепту ф-1 ("красный рецепт").

9 апреля 2021 года Кабмин исключил из списка наркотических средств некоторые препараты на основе каннабиса.

2 июня законопроект о легализации медицинского каннабиса №5596 был внесен в Раду.

Марк Сировой , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.