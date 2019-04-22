"Не хочу быть статистом". Гройсман рассказал о своих планах

Владимир Гройсман (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что обязательно будет принимать участие в парламентских выборах. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает LIGA.net.

Гройсман отметил, что готов к любым выборам и будет принимать в них участие. Также он рассказал, с какой политической силой планирует это делать.

Реклама

"Однозначно, это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне. Я хочу быть активным, я хочу бороться за идеи, я хочу их имплементировать. Поэтому будет сформирована сила единомышленников, с которыми мы пойдем на выборы и будем просить мандат доверия у людей", - заявил премьер.

Гройсман отметил, что у него есть много идей и понимание, как их реализовывать.

Напомним, Гройсман поздравил Владимира Зеленского, "победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев".