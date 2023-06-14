"Не измена". Застрелившийся при Залужном генерал был с тяжелым состоянием психики – BBC

В декабре 2022 года главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил в интервью The Economist, что с начала большой войны он уволил 10 генералов ("не справлялись"), а "еще один – застрелился". BBC News Україна со ссылкой на источники пишет, что в этом случае речь шла не об измене самоубийцы.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Агентство запросило информацию об этих генералах, однако ответа не получило.

"На условиях анонимности источники сообщили, что в ситуации с суицидом речь шла не об измене, а скорее о тяжелом психологическом состоянии того человека", – отметили в BBC News Україна.

Экс-советник главкома ВСУ Людмила Долгоновская, находившаяся рядом с Залужным 24 февраля прошлого года, рассказала, что в первые три дня большого вторжения он не отдыхал и не спал, а постоянно говорил с военными, созванивался с командующими, спрашивал о ситуации на разных участках.

"Сам Залужный позже расскажет, что доверял своим генералам, поэтому эти разговоры были краткими, но содержательными", – говорится в тексте.

BBC News Україна пишет, что Залужного начали изучать в академии генштаба РФ после отзыва на Герасимова.

Представитель Минобороны Копытько посоветовал людям в тылу и не только не оценивать контрнаступление следующие несколько недель.

Читайте также: Залужный в начале большой войны отказался взрывать мосты через Днепр в Киеве — BBC

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.