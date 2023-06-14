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"Не измена". Застрелившийся при Залужном генерал был с тяжелым состоянием психики – BBC

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 11:35
Валерий Залужный (скриншот с видео Радио Свобода)

В декабре 2022 года главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил в интервью The Economist, что с начала большой войны он уволил 10 генералов ("не справлялись"), а "еще один – застрелился". BBC News Україна со ссылкой на источники пишет, что в этом случае речь шла не об измене самоубийцы.

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Агентство запросило информацию об этих генералах, однако ответа не получило.

"На условиях анонимности источники сообщили, что в ситуации с суицидом речь шла не об измене, а скорее о тяжелом психологическом состоянии того человека", – отметили в BBC News Україна.

Экс-советник главкома ВСУ Людмила Долгоновская, находившаяся рядом с Залужным 24 февраля прошлого года, рассказала, что в первые три дня большого вторжения он не отдыхал и не спал, а постоянно говорил с военными, созванивался с командующими, спрашивал о ситуации на разных участках.

"Сам Залужный позже расскажет, что доверял своим генералам, поэтому эти разговоры были краткими, но содержательными", – говорится в тексте.

Читайте также: Залужный в начале большой войны отказался взрывать мосты через Днепр в Киеве — BBC

Евгений Пилипенко
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