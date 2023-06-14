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"Не зрада". Генерал, який застрелився при Залужному, був у тяжкому психологічному стані – BBC

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 11:35
Валерій Залужний (скриншот з відео Радіо Свобода)

У грудні 2022 року головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив у інтерв'ю The Economist, що з початку великої війни він звільнив 10 генералів ("не справлялися"), а "ще один – застрелився". BBC News Україна з посиланням на джерела пише, що в цьому випадку йшлося не про зраду самогубця.

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Агентство запросило інформацію про цих генералів, проте відповіді не отримало.

"На умовах анонімності джерела повідомили, що в ситуації із суїцидом йшлося не про зраду, а скоріше про тяжкий психологічний стан тієї людини", – зазначили у BBC News Україна.

Ексрадниця головкому ЗСУ Людмила Долгоновська, яка знаходилася поруч із Залужним 24 лютого минулого року, розповіла, що у перші три дні великого вторгнення він не відпочивав і не спав, а постійно розмовляв з військовими, телефонував командувачам, запитував про ситуацію на різних ділянках.

"Сам Залужний пізніше розповість, що довіряв своїм генералам, тому ці розмови були короткими, але змістовними", – йдеться у тексті.

Читайте також: Залужний на початку великої війни відмовився підривати мости через Дніпро у Києві — BBC

Євген Пилипенко
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війнасуїцидВалерій Залужний
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