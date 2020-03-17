Не коронавирусом единым: Важные новости, которые вы могли пропустить

Владимир Зеленский и Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба президента)

1. В ГБР И ОФИСЕ ГЕНПРОКУРОРА ПРОИЗОШЛИ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ. Генеральным прокурором назначена Ирина Венедиктова, соответственно – она уволена с должности директора Государственного бюро расследований. Полномочия главы ГБР временно переходят к заместителю директора Александру Соколову, он приступил к работе с 17 марта.

2. В КИТАЕ НЕУДАЧНО ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ КОСМИЧЕСКУЮ РАКЕТУ. Вчерашний дебют первой ракеты-носителя нового поколения Long March 7A (Y1) в Китае закончился неудачей: секретный спутник Xinjishu Yanzheng-6 не вышел на расчетную геосинхронную орбиту.

3. УКРАИНА НАЧАЛА ТРАНЗИТ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ. Укртранснефть для поставок азербайджанской нефти сорта Azeri Light на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Гомельской области задействовала нефтепровод Одесса-Броды и одну из двух ветвей магистрального нефтепровода Дружба.

4. МИНЮСТ США СНЯЛ ОБВИНЕНИЕ С КОМПАНИИ "ПОВАРА ПУТИНА". Министерство юстиции США попросило суд снять первое из восьми обвинений против российской компании "Конкорд", принадлежащей Евгению Пригожину и обвиняемой в организации кампании в социальных сетях с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года в США. А именно – заговор с целью мошенничества против США.

5. УКРАИНЦЫ ВОШЛИ В РЕЙТИНГ 30 САМЫХ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ МИРА МОЛОЖЕ 30 ЛЕТ, составленный Forbes: в разделе "Технологии" - Стас Матвиенко и Анна Полищук, создавшие сервис для заказа еды Allset, а также основательница фитнес-приложения BetterMe Виктория Репа; в раздел "Спорт" попала тенниситка Элина Свитолина, а "Развлечения" включили певицу Alyona Alyona.

6. БАЙДЕН ПОБЕДИЛ НА ПРАЙМЕРИЗ В ШТАТЕ ВАШИНГТОН. Бывший вице-президент США Джо Байден победил сенатора Берни Сандерса на демократических праймериз в штате Вашингтон, которые прошли на прошлой неделе. Телекомпания NBC и газета New York Times объявили результаты подсчета голосов: Байден победил с небольшим отрывом - 37,9% против 36,4%.

7. TESLA НАЧАЛА ПОСТАВКИ НОВОГО ЭЛЕКТРОКАРА. Компания Илона Маска начала доставлять заказчикам новые электрокары модели Model Y. Электрокар может проехать без подзарядки до 508,5 км, его максимальная скорость составляет 217 км/ч. Model Y доступна в пяти цветах (белый, черный, серый, синий и красный).

8. СУД В МОСКВЕ ЗАОЧНО АРЕСТОВАЛ ЭКС-НАРДЕПА ИГОРЯ МОСИЙЧУКА. Басманный суд Москвы заочно арестовал Мосийчука, которого страна-агрессор обвиняет в "нападении" на посольство России в Киеве в 2016 году. Заочное обвинение Мосийчуку Следком РФ выдвинул в декабре.

9. БОКСЕР НИКОЛАЙ БУЦЕНКО ЗАВОЕВАЛ ОЛИМПИЙСКУЮ ЛИЦЕНЗИЮ. Украинская сборная по боксу завоевала первую путевку в Токио-2020. Буценко выступает в весовой категории до 57 кг. В 1/8 финала европейского лицензионного турнира в Лондоне Буценко единогласным решением судей победил Артура Базеяна из Армении.

10. В NASA ПОКАЗАЛИ НОВЫЙ СНИМОК ЮПИТЕРА. Космический аппарат Juno сделал фотографию южного полушария планеты Юпитер. Снимок представляет собой композицию четырех кадров, которые камера Juno сделала в течение 29 минут. В момент съемки Juno находился на расстоянии между 49 500 км и 100 400 км от облаков Юпитера.