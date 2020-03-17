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В Китае неудачно запустили новую космическую ракету Long March 7А: видео старта

В Китае неудачно запустили новую космическую ракету Long March 7А: видео старта - Фото
Старт ракеты Long March 7А (фото — CSAC)
17.03.2020, 08:47

Что именно вышло из строя в новой ракете-носителе среднего класса, власти КНР решили не уточнять. Секретный спутник на плановую орбиту не вышел.

Вчерашний дебют первой ракеты-носителя нового поколения Long March 7A (Y1) в Китае закончился неудачей: секретный спутник Xinjishu Yanzheng-6 не вышел на расчетную геосинхронную орбиту. Об этом пишет Nasaspaceflight.com.

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Запуск с прибрежного космического центра Вэньчан на острове Хайнань был признан неудачным предположительно из-за аномалии в работе криогенной третьей ступени (с топливной парой LOH/LOX) – той самой, которая является основным элементом модернизации ракет этого семейства.

Аналогичая ступень используется на ракетах Long March 3B/G3.

Аварию любители космоса заподозрили после того, как Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) не объявила об успехе миссии, хотя обычно она это делает. Позднее о внештатной ситуации сообщило госагентство КНР.

Несмотря на то, что прошлый старт с Вэньчана транслировали на ТВ, в этот раз миссия прошла "ниже радаров": о ней не сообщали ни до старта, ни во время. Возможно, это меры секретности из-за спутника, который в КНР назвали для прессы просто "New Technology Verification Satellite-6".

При помощи Long March 7А в Китае планируют отправить грузовой корабль Tianzhou к базовому модулю Tianhe — новой Китайской космической станции.

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Евгений Пилипенко
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