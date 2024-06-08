"Не планируем ничего подобного". Чехия не будет отправлять военных инструкторов в Украину

Чешские военные готовы тренировать по 4000 украинских рекрутов в год, но только на своей территории

Фото: Министерство обороны Чехии

Чехия не готова отправить своих военных инструкторов в Украину, но может до конца года научить до 4000 украинских военных на своей территории, сказала в интервью ČTK министр обороны этой страны Яна Чернохова.

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В конце мая стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с несколькими европейскими государствами о создании коалиции, которая обучала бы украинских военных непосредственно в Украине. Первые инструкторы могут отправиться в страну уже через несколько недель или даже дней, писало издание.

Чернохова сказала, что среди них не будет чехов – они продолжат тренировать украинских новобранцев у себя на родине. По словам министра, Франция и другие страны рассматривают такой вариант, потому что находятся вдали от Украины.

"От словацко-украинской границы до нашей Либавы несколько сотен километров. Поэтому я могу сказать за Чешскую Республику, что мы не планируем и не планировали ничего подобного", – добавила она (цитаты – за Novinky.cz).

Четыре тысячи солдат прошли подготовку в Чехии в прошлом году, и на этот год утвержден мандат на такое же количество, сказала Чернохова. "Как только мы получаем информацию о том, что смена заполнена, мы предоставляем наши учебные помещения и инструкторов. Я думаю, что оно того стоит", – сказала она.

Министр сказала, что получила очень положительные впечатления во время посещения учений, в которых одновременно могут принимать участие до 800 украинцев.

"Там мужчины, женщины, люди всех возрастов и образования, которые очень мотивированы защищать свою страну и хотят научиться за рекордно короткое время тому, что другие солдаты изучают трудно на длительных курсах. Они знают, что у них нет этого времени и они должны овладеть некоторыми навыками практически за несколько часов", – добавила она.