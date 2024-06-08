"Не плануємо нічого подібного". Чехія не відправлятиме військових інструкторів в Україну

Чеські військові готові тренувати по 4000 українських рекрутів на рік, але тільки на своїй території

Фото: Міністерство оборони Чехії

Чехія не готова відправити своїх військових інструкторів в Україну, але може до кінця року навчити до 4000 українських військових на своїй території, сказала в інтерв'ю ČTK міністерка оборони цієї країни Яна Чернохова.

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В кінці травня стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон веде переговори з кількома європейськими державами про створення коаліції, яка б навчала українських військових безпосередньо в Україні. Перші інструктори можуть вирушити до країни вже за кілька тижнів чи навіть днів, писало видання.

Чернохова сказала, що серед них не буде чехів – вони продовжать тренувати українських новобранців у себе на батьківщині. За словами міністерки, Франція та інші країни розглядають такий варіант, бо знаходяться далеко від України.

"Від словацько-українського кордону до нашої Лібави кілька сотень кілометрів. Тому я можу сказати за Чеську Республіку, що ми не плануємо і не планували нічого подібного", – додала вона (цитати – за Novinky.cz).

Чотири тисячі солдатів пройшли підготовку в Чехії минулого року, і на цей рік затверджено мандат на таку ж кількість, сказал Чернохова. "Щойно ми отримуємо інформацію про те, що зміна заповнена, ми надаємо наші навчальні приміщення та інструкторів. Я думаю, що воно того варте", – сказала вона.

Міністерка сказала, що отримала дуже позитивні враження під час відвідування навчань, в яких одночасно можуть брати участь до 800 українців.

"Там чоловіки, жінки, люди різного віку та освіти, які дуже мотивовані захищати свою країну і хочуть навчитися за рекордно короткий час тому, що інші солдати вивчають важко на довготривалих курсах. Вони знають, що у них немає цього часу і вони повинні оволодіти деякими навичками практично за кілька годин", – додала вона.