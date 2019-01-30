Не по ошибке. Алена Алена получала приглашение на форум Порошенко

Алена Алена (фото - скриншот с видео)

Рэп-исполнительница Алена Алена, настоящее имя которой Алена Савраненко, официально была приглашена для участия в Форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" партии Блок Петра Порошенко Солидарность, который состоялся вчера, 29 января, в Киеве и уехала не раньше окончания меропрития, а вместе с председателем Барышевской райгосадминистрации Киевской области Олегом Левченко. Об этом сообщает пресс-служба политсилы со ссылкой на заявление Левченко.

"Я рекомендовал организаторам форума пригласить мою землячку. Я лично передал ей приглашение, без которого на мероприятие ее бы не пустила охрана. Более того, завез ее в Киеве до места проведения форума на собственном автомобиле. Также в одном авто возвращались домой, в Барышевку, после завершения форума. По дороге обсуждали мероприятие - говорили и о политике, и о развитии культуры", - сообщил Левченко.

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Ранее рэп-исполнительница Алена Алена (Алена Савраненко) заявила, попала на форум Порошенко по ошибке, так как ее якобы приглашали на совсем другое мероприятие - конференцию с целью помочь благотворительностью детскому саду, в котором долгое время она работала.

По словам Савраненко, она "при первой возможности покинула мероприятие, поскольку не желаю иметь отношение к какой-либо политической организации".

Сегодня это сообщение со страницы Савраненко в Facebook пропало.

Вчера, 29 января, на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Порошенко заявил, что решил баллотироваться в президенты. На мероприятии присутствовал также писатель Лесь Подеревянский.