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30.01.2019, 08:35

Не по ошибке. Алена Алена получала приглашение на форум Порошенко

Не по ошибке. Алена Алена получала приглашение на форум Порошенко - Фото
Алена Алена (фото - скриншот с видео)

Председатель Барышевского РГА заявил, что артистку Алена Алена официально пригласили на форум Порошенко "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем"

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Рэп-исполнительница Алена Алена, настоящее имя которой Алена Савраненко, официально была приглашена для участия в Форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" партии Блок Петра Порошенко Солидарность, который состоялся вчера, 29 января, в Киеве и уехала не раньше окончания меропрития, а вместе с председателем Барышевской райгосадминистрации Киевской области Олегом Левченко. Об этом сообщает пресс-служба политсилы со ссылкой на заявление Левченко.

"Я рекомендовал организаторам форума пригласить мою землячку. Я лично передал ей приглашение, без которого на мероприятие ее бы не пустила охрана. Более того, завез ее в Киеве до места проведения форума на собственном автомобиле. Также в одном авто возвращались домой, в Барышевку, после завершения форума. По дороге обсуждали мероприятие - говорили и о политике, и о развитии культуры", - сообщил Левченко.

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Ранее рэп-исполнительница Алена Алена (Алена Савраненко) заявила, попала на форум Порошенко по ошибке, так как ее якобы приглашали на совсем другое мероприятие - конференцию с целью помочь благотворительностью детскому саду, в котором долгое время она работала. 

По словам Савраненко, она "при первой возможности покинула мероприятие, поскольку не желаю иметь отношение к какой-либо политической организации". 

Сегодня это сообщение со страницы Савраненко в Facebook пропало.

Вчера, 29 января, на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Порошенко заявил, что решил баллотироваться в президентыНа мероприятии присутствовал также писатель Лесь Подеревянский.

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Теги: президентские выборы, петр порошенко, киев, выборы, Блок Петра Порошенко, выборы президента, приглашение, певица, алена алена, Олег Левченко, форум порошенко, барышевская рга, alyona alyona
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