"Не путешествуйте". Госдеп повысил до максимального уровня угрозы в Израиле

Ведомство призывает американцев не путешествовать в Израиль из-за вооруженного конфликта, терроризма и гражданских беспорядков

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Государственный департамент США объявил четвертый, наивысший, уровень риска по Израилю, Западному берегу реки Иордан и сектору Газы и призвал американских граждан не путешествовать туда. Об этом сообщило посольство США в Израиле.

Ведомство призывает не путешествовать в Израиль из-за вооруженного конфликта, терроризма и гражданских беспорядков.

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На Западный берег (Палестинская автономия) из-за терроризма и гражданских беспорядков.

В Газу – из-за терроризма и вооруженного конфликта.

Также Госдеп призвал не посещать север Израиля в пределах 4 километров от ливанской и сирийской границ из-за постоянного военного присутствия и активности.

Ведомство отмечает, что в некоторых районах есть повышенный риск.

Ранее, 14 июня, Госдеп дал разрешение на добровольный выезд не задействованных в чрезвычайных ситуациях американских чиновников и их семей в связи с "нестабильной и непредсказуемой ситуацией с безопасностью в регионе".

16 июня отделение посольства США в Тель-Авиве было повреждено в результате попаданий иранских ракет вблизи здания.

После начала полномасштабного вторжения России Госдеп объявил во всей Украине четвертый уровень угрозы, но осенью 2024-го снизил его для западных областей до третьего: США все равно советуют воздержаться от путешествий в эти регионы из-за угрозы российских атак.