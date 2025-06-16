"Не подорожуйте". Держдеп підвищив до максимального рівень загрози в Ізраїлі

Відомство закликає американців не подорожувати до Ізраїля через збройний конфлікт, тероризм та громадянські заворушення

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Державний департамент США оголосив четвертий, найвищий, рівень ризику щодо Ізраїлю, Західного берега річки Йордан та сектору Гази й закликав американських громадян не подорожувати до них. Про це повідомило посольство США в Ізраїлі.

Відомство закликає не подорожувати до Ізраїля через збройний конфлікт, тероризм та громадянські заворушення.

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До Західного берегу (Палестинська автономія) через тероризм та громадянські заворушення.

До Гази – через тероризм та збройний конфлікт.

Також Держдеп закликав не відвідувати північ Ізраїлю у межах 4 кілометрів від ліванського та сирійського кордонів через постійну військову присутність та активність.

Відомство зазначає, що у деяких районах є підвищений ризик.

Раніше, 14 червня, Держдеп дав дозвіл на добровільний виїзд американських посадовців, що не задіяні у надзвичайних ситуаціях, та їх сімей у зв'язку з "нестабільною і непередбачуваною ситуацією з безпекою в регіоні".

16 червня відділення посольства США в Тель-Авіві було пошкоджене внаслідок влучань іранських ракет поблизу будівлі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Держдеп оголосив по всій Україні четвертий рівень загрози, але восени 2024-го знизив його для західних областей до третього: США всеодно радять утриматися від подорожей до цих регіонів через загрозу російських атак.