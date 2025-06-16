У Тель-Авіві після удару Ірану пошкоджено посольство США

У район філії посольства влучили іранські ракети, що спричинило незначні пошкодження

Атака Ірану Ізраїлем (Фото: x.com/Mdais)

Відділення посольства США в Тель-Авіві було пошкоджене внаслідок влучань іранських ракет поблизу будівлі. Про це повідомив американський посол в Ізраїлі Майк Гакабі у соцмережі X.

"Посольство і консульство США в Ізраїлі сьогодні офіційно залишатимуться закритими, оскільки укриття все ще діє. Деякі незначні пошкодження від ударів іранських ракет поблизу відділення посольства в Тель-Авіві, але серед американських військовослужбовців немає постраждалих", – написав Гакабі.

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Пресслужба посольства повідомила, щоб усі державні службовці США та члени їхніх сімей залишалися вдома та поблизу своїх місць проживання до подальшого повідомлення.

Також не працюватиме 16 червня посольство США в Єрусалимі. Це стосується консульських відділів у Єрусалимі та Тель-Авіві.

"Посольство США наразі не має можливості евакуювати американців або безпосередньо допомагати їм залишати Ізраїль", – повідомили в посольстві.