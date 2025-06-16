У Тель-Авіві після удару Ірану пошкоджено посольство США
Відділення посольства США в Тель-Авіві було пошкоджене внаслідок влучань іранських ракет поблизу будівлі. Про це повідомив американський посол в Ізраїлі Майк Гакабі у соцмережі X.
"Посольство і консульство США в Ізраїлі сьогодні офіційно залишатимуться закритими, оскільки укриття все ще діє. Деякі незначні пошкодження від ударів іранських ракет поблизу відділення посольства в Тель-Авіві, але серед американських військовослужбовців немає постраждалих", – написав Гакабі.
Пресслужба посольства повідомила, щоб усі державні службовці США та члени їхніх сімей залишалися вдома та поблизу своїх місць проживання до подальшого повідомлення.
Також не працюватиме 16 червня посольство США в Єрусалимі. Це стосується консульських відділів у Єрусалимі та Тель-Авіві.
"Посольство США наразі не має можливості евакуювати американців або безпосередньо допомагати їм залишати Ізраїль", – повідомили в посольстві.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- Іранський удар у відповідь на атаку Ізраїлю почався ввечері 13 червня і тривав трохи більше ніж годину. Тегеран спрямував близько 150 ракет у дві хвилі, є постраждалі серед мешканців Ізраїлю. 14 червня Іран знову вдарив по Ізраїлю. Ракети влучили у хмарочос та штаб-квартиру Збройних сил, загинули двоє людей, понад 50 – поранено.
- У США заявляли, що не брали участі у масштабній атаці Ізраїлю по ядерних об'єктах та військовому керівництву Ірану.