В Тель-Авиве после удара Ирана повреждено посольство США
Отделение посольства США в Тель-Авиве было повреждено в результате попаданий иранских ракет вблизи здания. Об этом сообщил американский посол в Израиле Майк Хакаби в соцсети X.
"Посольство и консульство США в Израиле сегодня будут официально оставаться закрытыми, поскольку укрытие все еще действует. Есть некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, но среди американских военнослужащих нет пострадавших", – написал Хакаби.
Пресс-служба посольства сообщила, чтобы все государственные служащие США и члены их семей оставались дома и вблизи своих мест жительства до дальнейшего уведомления.
Также не будет работать 16 июня посольство США в Иерусалиме.
"Посольство США пока не имеет возможности эвакуировать американцев или напрямую помогать им покидать Израиль", – сообщили в посольстве.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- Иранский удар в ответ на атаку Израиля начался вечером 13 июня и продолжался чуть больше часа. Тегеран направил около 150 ракет в две волны, есть пострадавшие среди жителей Израиля. 14 июня Иран снова ударил по Израилю. Ракеты попали в небоскреб и штаб-квартиру Вооруженных сил, погибли два человека, более 50 – ранены.
- В США заявляли, что не участвовали в масштабной атаке Израиля по ядерным объектам и военному руководству Ирана.