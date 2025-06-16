В Тель-Авиве после удара Ирана повреждено посольство США

В район филиала посольства попали иранские ракеты, что повлекло за собой незначительные повреждения

Атака Ирана Израилем (Фото: x.com/Mdais)

Отделение посольства США в Тель-Авиве было повреждено в результате попаданий иранских ракет вблизи здания. Об этом сообщил американский посол в Израиле Майк Хакаби в соцсети X.

"Посольство и консульство США в Израиле сегодня будут официально оставаться закрытыми, поскольку укрытие все еще действует. Есть некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, но среди американских военнослужащих нет пострадавших", – написал Хакаби.

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Пресс-служба посольства сообщила, чтобы все государственные служащие США и члены их семей оставались дома и вблизи своих мест жительства до дальнейшего уведомления.

Также не будет работать 16 июня посольство США в Иерусалиме.

"Посольство США пока не имеет возможности эвакуировать американцев или напрямую помогать им покидать Израиль", – сообщили в посольстве.