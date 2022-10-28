"Не сигнал Путину". США снимут с вооружения самую мощную свободнопадающую ядерную бомбу
США на фоне инвентаризации ядерных сил снимают с вооружения свою самую мощную свободнопадающую ядерную бомбу B83-1, передает MSN. Это не посылает сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, у США есть внушительный ядерный арсенал, заверил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин.
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Решение было принято после того, как Пентагон предложил программу замены ядерных боеголовок по сроку службы.
"Свободнопадающая бомба B83-1 будет снята с вооружения из-за возрастающих ограничений ее возможностей и роста затрат на техническое обслуживание", – сообщили в американском оборонном ведомстве.
Правительство США также сворачивает программу крылатых ракет cубмаринного базирования SLCM-N, которые способны нести ядерный заряд. Пентагон пришел к выводу, что в ней больше нет необходимости.
У Остина спросили на брифинге – не посылают ли такие шаги опасные сигналы, когда США пытаются сдерживать Россию и Китай.
"Наш запас ядерного оружия значителен. Проводя инвентаризацию, мы решили, что нам не нужны эти возможности. У нас много ядерных сил, и я не думаю, что это посылает какой-то сигнал Путину. Он понимает, каковы наши возможности. И мы продолжим двигаться вперед", – заверил он.
- США ускоряют доставку в Европу модернизированных ядерных бомб, сообщало Politico.
- Также США провели эксперименты с гиперзвуковым оружием и ПРО против него.
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