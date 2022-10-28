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"Не сигнал Путину". США снимут с вооружения самую мощную свободнопадающую ядерную бомбу

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 11:55
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

США на фоне инвентаризации ядерных сил снимают с вооружения свою самую мощную свободнопадающую ядерную бомбу B83-1, передает MSN. Это не посылает сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, у США есть внушительный ядерный арсенал, заверил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин.

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Решение было принято после того, как Пентагон предложил программу замены ядерных боеголовок по сроку службы.

"Свободнопадающая бомба B83-1 будет снята с вооружения из-за возрастающих ограничений ее возможностей и роста затрат на техническое обслуживание", – сообщили в американском оборонном ведомстве.

СПРАВКА. Термоядерная бомба B83-1 была разработана в 1970-х годах и принята на вооружение США в 1983-м. Она способна нести ядерный заряд мощностью до 1,2 Мт. Для сравнения – бомба "Малыш" в Хиросиме была эквивалентна мощности 13-18 Кт.

"Не сигнал Путину". США снимут с вооружения самую мощную свободнопадающую ядерную бомбу

Правительство США также сворачивает программу крылатых ракет cубмаринного базирования SLCM-N, которые способны нести ядерный заряд. Пентагон пришел к выводу, что в ней больше нет необходимости.

У Остина спросили на брифинге – не посылают ли такие шаги опасные сигналы, когда США пытаются сдерживать Россию и Китай.

"Наш запас ядерного оружия значителен. Проводя инвентаризацию, мы решили, что нам не нужны эти возможности. У нас много ядерных сил, и я не думаю, что это посылает какой-то сигнал Путину. Он понимает, каковы наши возможности. И мы продолжим двигаться вперед", – заверил он.

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Марко Сировой
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пентагон ядерная бомба Ллойд Остин B83-1
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