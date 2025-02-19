"Не субъективируйте". Зеленский заявил, что санкции были наложены не лично на Порошенко
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены не лично против Петра Порошенко. Так на вопрос корреспондентки LIGA.net на пресс-конференции ответил президент Владимир Зеленский, призвав "не субъективировать" 5-го президента в этом контексте.

Зеленского спросили о конкретных причинах и доказательствах, что стали основанием для введения санкций против Порошенко.

"Санкции введены не против Петра Порошенко, не субъективируйте человека, который выводит средства из нашего государства. Там есть список людей, которые этим занимались", – ответил глава государства.

Ранее Зеленский говорил, что санкции были введены из-за "выведения миллиардов гривень во время войны". Он отметил, что лица, на которых наложили санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет, и эти деньги будут направлены на нужды Вооруженных Сил, после чего санкции будут сняты.

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