"Не субъективируйте". Зеленский заявил, что санкции были наложены не лично на Порошенко

Президент подчеркнул, что есть "список людей, которые выводили средства из нашего государства"

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены не лично против Петра Порошенко. Так на вопрос корреспондентки LIGA.net на пресс-конференции ответил президент Владимир Зеленский, призвав "не субъективировать" 5-го президента в этом контексте.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Зеленского спросили о конкретных причинах и доказательствах, что стали основанием для введения санкций против Порошенко.

"Санкции введены не против Петра Порошенко, не субъективируйте человека, который выводит средства из нашего государства. Там есть список людей, которые этим занимались", – ответил глава государства.

Ранее Зеленский говорил, что санкции были введены из-за "выведения миллиардов гривень во время войны". Он отметил, что лица, на которых наложили санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет, и эти деньги будут направлены на нужды Вооруженных Сил, после чего санкции будут сняты.

12 февраля 2025 года Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что провел заседание СНБО и принял решение, которое будет опубликовано 13 февраля. Порошенко в тот же вечер заявил, что СНБО ввел санкции против него. Он считает это решение политически мотивированным.

13 февраля появился соответствующий указ. Также под санкциями оказались Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Медведчук.

В СБУ объяснили, что вышеперечисленные лица попали под бессрочные санкции из-за угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития.