"Не суб'єктивуйте". Зеленський заявив, що санкції було накладено не особисто на Порошенка
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Christopher Neundorf)

Санкції Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені не особисто проти Петра Порошенка. Так на запитання кореспондентки LIGA.net на пресконференції відповів президент Володимир Зеленський, закликавши "не суб'єктивувати" 5-го президента у цьому контексті.

Зеленського запитали щодо конкретних причин та доказів, які стали підставою для запровадження санкцій проти Порошенка.

"Санкції запроваджено не проти Петра Порошенка, не суб'єктивуйте людину, яка виводить кошти з нашої держави. Там є список людей, які цим займалися", – відповів глава держави.

Раніше Зеленський казав, що санкції були введені через "виведення мільярдів гривень під час війни". Він зазначив, що особи, на яких наклали санкції, можуть повернути виведені кошти до бюджету, і ці гроші спрямують на потреби Збройних Сил, після чого санкції будуть зняті.

Читайте також
ОГП перерахував справи проти Порошенка та бізнесменів, які потрапили під санкції разом із ним
Володимир Зеленськийсанкціїпетро порошенковійна