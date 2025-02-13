Зеленський пояснив, за що ввів санкції проти Порошенка та в якому випадку може їх зняти

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський заявив під час відвідування Хмельницької АЕС, що зніме санкції з 5-го президента Петра Порошенка, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.

Як зазначив глава держави, введені санкції не є остаточними. За його словами, вони були введені через "виведення мільярдів гривень під час війни".

Президент зазначив, що особи, на яких наклали санкції, можуть повернути виведені кошти до бюджету, і ці гроші спрямують на потреби Збройних Сил, після чого санкції будуть зняті.

"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом", – сказав Зеленський.

12 лютого Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що провів засідання РНБО й ухвалив рішення, яке буде опубліковане 13 лютого. Порошенко того ж вечора заявив, що РНБО впровадила санкції проти нього. Він вважає це рішення політично вмотивованим.

13 лютого з'явився відповідний указ. Також під санкції потрапили Коломойський, Боголюбов, Жеваго, Медведчук.

В СБУ пояснили, що вище перераховані особи потрапили під безстрокові санкції через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку.