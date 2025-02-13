Зеленский объяснил, за что ввел санкции против Порошенко и в каком случае может их снять
Президент Владимир Зеленский заявил во время посещения Хмельницкой АЭС, что снимет санкции с 5-го президента Петра Порошенко, если выведенные деньги вернут обратно в Украину, чтобы передать армии.
Как отметил глава государства, введенные санкции не окончательны. По его словам, они были введены из-за "выведения миллиардов гривен во время войны".
Президент отметил, что лица, на которых наложили санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет, и эти деньги будут направлены на нужды Вооруженных сил, после чего санкции будут сняты.
"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди, Медведчук и Порошенко – они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды. И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции – это ограничение на сегодня использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем", – сказал Зеленский.
- 12 февраля Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что провел заседание СНБО и принял решение, которое будет опубликовано 13 февраля. Порошенко в тот же вечер заявил, что СНБО внедрил санкции против него. Он считает это решение политически мотивированным.
- 13 февраля появился соответствующий указ. Также под санкции оказались Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Медведчук.
- В СБУ объяснили, что вышеперечисленные лица попали под бессрочные санкции из-за угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития.