Зеленский объяснил, за что ввел санкции против Порошенко и в каком случае может их снять

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил во время посещения Хмельницкой АЭС, что снимет санкции с 5-го президента Петра Порошенко, если выведенные деньги вернут обратно в Украину, чтобы передать армии.

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Как отметил глава государства, введенные санкции не окончательны. По его словам, они были введены из-за "выведения миллиардов гривен во время войны".

Президент отметил, что лица, на которых наложили санкции, могут вернуть выведенные средства в бюджет, и эти деньги будут направлены на нужды Вооруженных сил, после чего санкции будут сняты.

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди, Медведчук и Порошенко – они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды. И это же не то, что кто-то там за решеткой из-за санкций. Санкции – это ограничение на сегодня использовать те или иные деньги, которые были заработаны вот таким незаконным путем", – сказал Зеленский.