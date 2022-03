Не тот Байден. В США высмеяли антиамериканские санкции России

Полное имя президента США – Джозеф Робинетт Байден-младший, а в санкционном списке России указано имя отца американского президента, которого уже не в живых. Так о российских санкциях пошутила спикер Белого дома Джен Псаки.

"Никто из нас не планирует туристических поездок в Россию. Ни у кого из нас нет банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ", – заявила с иронией Псаки.

Jen Psaki trashes Putin’s sanctions; "President Biden is a junior, so they may have sanctioned his dad, may he Rest In Peace. None of us are planning tourist trips to Russia. None of us have bank accounts that we won’t be able to access." pic.twitter.com/4JtkpTdadH