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Не тот Байден. В США высмеяли антиамериканские санкции России

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 06:10
Не тот Байден. В США высмеяли антиамериканские санкции России - Фото
Джен Псаки (скриншот видео The White House, YouTube)

Полное имя президента США – Джозеф Робинетт Байден-младший, а в санкционном списке России указано имя отца американского президента, которого уже не в живых. Так о российских санкциях пошутила спикер Белого дома Джен Псаки.

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"Никто из нас не планирует туристических поездок в Россию. Ни у кого из нас нет банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ", – заявила с иронией Псаки.

Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что ее имя в санкционном списке – это как премия Оскар за жизненные достижения.

"Я хочу поблагодарить Российскую академию за эту премию за жизненные достижения", – пошутила она.

Скриншот Telegram

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Яна Катасонова
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