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Не важно, доставят ли Путина в суд, трибунал может быть и заочным – президент Латвии

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 17:01
Не важно, доставят ли Путина в суд, трибунал может быть и заочным – президент Латвии - Фото
Эгилс Левитс (Фото: EPA)

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что специальный трибунал над российскими военными преступниками должен состояться независимо от того, доставят ли диктатора Владимира Путина в зал суда. Об этом Левитс сказал в интервью Bloomberg TV.

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Он назвал полномасштабное вторжение России в Украину и жестокую войну против украинского народа величайшим нарушением международного права с 1945 года, со времен Второй мировой войны.

По убеждению президента Латвии, международное сообщество должно отреагировать на это.

Его спросили, действительно ли он верит, что мир увидит Путина на скамье подсудимых в качестве военного преступника.

"Вопрос не в том, привезут ли Путина в зал суда этого международного трибунала. Важно защитить международный закон", – ответил Левитс.

Он подчеркнул, что международное право – основа мирового порядка со времен Второй мировой войны.

"И если мы позволим, или согласимся, или не отреагируем на подобную агрессивную войну, это будет означать, что законы мирового порядка уничтожены на всех континентах", – сказал латвийский президент.

Левитс заявил, что международное сообщество не может позволить себе отменить стандарты мира, которые были введены после Второй мировой войны. 

"Поэтому международный трибунал, специальный трибунал будет хорошим проектом для защиты международного закона. Поэтому он должен произойти, даже если это будет заочно", – резюмировал президент Латвии.

Читайте также: Наказание – неизбежно. От Нюрнберга до Руанды: как трибуналы судили военных преступников

Наталія Медведєва
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война Латвия трибунал Эгилс Левитс
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