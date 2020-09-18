"Не вижу проблемы". Разумков о реакции ЕС и США на назначение комиссии по отбору главы САП

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит проблемы в реакции ЕС и США на назначение комиссии по отбору главы САП, считая ее "правильной"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя заявление ЕС и США о необходимости обеспечить честный отбор главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявил, что не видит никакой проблемы. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

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"Если мы о том заявлении, официальном заявлении, которое было со стороны США, Европейского Союза, со стороны посольств G7, то они призывают к тому, чтобы был проведен честный отбор на должность руководителя САП, я не вижу в этом никакой проблемы", - говорит Разумков, уточняя, что он не видит давления в реакции Запада и считает ее "правильной".

"Он (САП - ред.) должен работать в интересах украинского общества, народа, а не в интересах какой-либо политической силы, или власти, или оппозиции", - говорит Разумков.

16 сентября комитет Рады от Слуги народа , ОПЗЖ , Доверия и За будущее. В ЦПК заявили, что голосование за комиссию и кандидатов не соответствовало закону по избранию главы САП и нарушает условия безвиза с ЕС. по вопросам правоохранительной деятельности определился с кандидатами в комиссию по избранию главы САП. В ЦПК отметили, что ими стали депутаты

заявили, что голосование за кандидатов в комиссию ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС. 17 сентября, утром депутаты ЕП

Позже в тот же день Рада все же назначила этих людей в комиссию.

указали, что новоизбранная комиссия должна обеспечить прозрачный процесс выбора главы САП – от этого зависит дальнейшая поддержка правительства США. В США заявили , что они вместе с ЕС "приняли к сведению" решение Рады. Они

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Владислав Сердюк

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