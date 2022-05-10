Недооценка стоила РФ непомерных потерь и оставила Путина без успехов на 9 мая – Британия
Россия недооценила Украину, просчиталась в планировании вторжения, понесла значительные потери и осталась без успехов на 9 мая. Об этом пишет в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.
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"Недооценка Россией сопротивления Украины и ее планирование по "наилучшему сценарию" привели к очевидным оперативным ошибкам, не позволив Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в честь Дня Победы 9 мая", – говорится в сообщении.
По мнению разведчиков, план полномасштабного вторжения был основан на ошибочном предположении, что армия РФ встретит ограниченное сопротивление, сможет быстро окружить и обойти населенные пункты.
Это заблуждение побудило россиян попытаться достичь быстрой победы с минимальными затратами, говорят в британской разведке. Такой просчет привел к непомерным потерям и последующему ослаблению оперативного сосредоточения России.
- 9 мая Путин на параде не объявил ни официальной войны, ни мобилизации, ни "побед" войск РФ в Украине.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что для Путина не может быть "Дня Победы", только позор и поражение в Украине.
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