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Недооценка стоила РФ непомерных потерь и оставила Путина без успехов на 9 мая – Британия

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10.05.2022, 09:05
Недооценка стоила РФ непомерных потерь и оставила Путина без успехов на 9 мая – Британия - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Россия недооценила Украину, просчиталась в планировании вторжения, понесла значительные потери и осталась без успехов на 9 мая. Об этом пишет в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

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"Недооценка Россией сопротивления Украины и ее планирование по "наилучшему сценарию" привели к очевидным оперативным ошибкам, не позволив Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в честь Дня Победы 9 мая", – говорится в сообщении.

По мнению разведчиков, план полномасштабного вторжения был основан на ошибочном предположении, что армия РФ встретит ограниченное сопротивление, сможет быстро окружить и обойти населенные пункты.

Это заблуждение побудило россиян попытаться достичь быстрой победы с минимальными затратами, говорят в британской разведке. Такой просчет привел к непомерным потерям и последующему ослаблению оперативного сосредоточения России.

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Марк Сировой
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