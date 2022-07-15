Недовольство оккупантами растет. В Северодонецке взорвали машину с россиянами — Гайдай
На центральной улице захваченного РФ Северодонецка 14 июля взорвалась машина с российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, оккупанты не прекращают преследование людей с проукраинский позицией, некоторых из них "сдают" местные жители. Он отметил, что в Луганской области растет недовольство россиянами из-за их постоянных угроз и мародерства.
Гайдай заявил, что 14 июля на центральной улице Северодонецка "неожиданно" подорвалась машина с оккупантами, шестеро получили ранения, четыре из которых — тяжелые.
"Уверен, что оккупационные власти пытаются создать у местного населения устойчивое впечатление, что якобы наладить безопасную и полноценную мирную жизнь на этих территориях возможно быстро и эффективно. Они будут обещать и имитировать восстановление городов и сел, пока это будет интересно российским СМИ и, соответственно, Кремлю. Как только пропагандисты уйдут, попытки возобновления региона будут поставлены на длительную паузу. Вот в Луганске эта пауза длится уже восемь лет", — написал глава Луганской ОВА.
- Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление ВСУ.
- 3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе из Лисичанска.
- Министерство обороны США будет изучать операцию Вооруженных Сил Украины в Северодонецке.
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