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Недовольство оккупантами растет. В Северодонецке взорвали машину с россиянами — Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 11:08
Недовольство оккупантами растет. В Северодонецке взорвали машину с россиянами — Гайдай - Фото
Разрушенный Северодонецк (Фото: EPA)

На центральной улице захваченного РФ Северодонецка 14 июля взорвалась машина с российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

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По его словам, оккупанты не прекращают преследование людей с проукраинский позицией, некоторых из них "сдают" местные жители. Он отметил, что в Луганской области растет недовольство россиянами из-за их постоянных угроз и мародерства. 

Гайдай заявил, что 14 июля на центральной улице Северодонецка "неожиданно" подорвалась машина с оккупантами, шестеро получили ранения, четыре из которых — тяжелые. 

"Уверен, что оккупационные власти пытаются создать у местного населения устойчивое впечатление,  что якобы наладить безопасную и полноценную мирную жизнь на этих территориях возможно быстро и эффективно. Они будут обещать и имитировать восстановление городов и сел, пока это будет интересно российским СМИ и, соответственно, Кремлю. Как только пропагандисты уйдут, попытки возобновления региона будут поставлены на длительную паузу. Вот в Луганске эта пауза длится уже восемь лет", — написал глава Луганской ОВА. 

Читайте также: В Северодонецке и Лисичанске россияне начали принудительную мобилизацию — Гайдай 

Дмитрий Гриниченко
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война луганская область северодонецк Сергей Гайдай партизаны
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