Недовольство оккупантами растет. В Северодонецке взорвали машину с россиянами — Гайдай

На центральной улице захваченного РФ Северодонецка 14 июля взорвалась машина с российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, оккупанты не прекращают преследование людей с проукраинский позицией, некоторых из них "сдают" местные жители. Он отметил, что в Луганской области растет недовольство россиянами из-за их постоянных угроз и мародерства.

Гайдай заявил, что 14 июля на центральной улице Северодонецка "неожиданно" подорвалась машина с оккупантами, шестеро получили ранения, четыре из которых — тяжелые.

"Уверен, что оккупационные власти пытаются создать у местного населения устойчивое впечатление, что якобы наладить безопасную и полноценную мирную жизнь на этих территориях возможно быстро и эффективно. Они будут обещать и имитировать восстановление городов и сел, пока это будет интересно российским СМИ и, соответственно, Кремлю. Как только пропагандисты уйдут, попытки возобновления региона будут поставлены на длительную паузу. Вот в Луганске эта пауза длится уже восемь лет", — написал глава Луганской ОВА.

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Дмитрий Гриниченко

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