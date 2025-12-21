Неизвестные обстреляли заведение, убив 9 и ранив 10 человек в Южной Африке
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Ночью в воскресенье 21 декабря в Южной Африке произошла стрельба, повлекшая гибель и ранения людей. Об этом сообщила полиция страны.
Инцидент произошел в городке Беккерсдал возле крупнейшего по численности населения южноафриканского города Йоханнесбург.
Известно о девяти погибших и 10 раненых.
Преступление произошло около 01:00 (время такое же, как в Украине) – по сообщению, около 12 неизвестных лиц на двух автомобилях открыли огонь по посетителям легальной таверны и продолжали стрелять наугад, пока убегали с места происшествия.
Правоохранители разыскивают подозреваемых.
Беккерсдал – бедная местность, расположенная недалеко от нескольких крупнейших золотых приисков Южной Африки, указывает газета The Guardian.
- 14 декабря в австралийском Сиднее произошла массовая стрельба во время празднования Хануки, из-за чего погибло более 10 человек, были пострадавшие.
