Неизвестные обстреляли заведение, убив 9 и ранив 10 человек в Южной Африке

Полиция Южной Африки (Фото: Иллюстративное фото: Depositphotos)

Ночью в воскресенье 21 декабря в Южной Африке произошла стрельба, повлекшая гибель и ранения людей. Об этом сообщила полиция страны.

Инцидент произошел в городке Беккерсдал возле крупнейшего по численности населения южноафриканского города Йоханнесбург.

Известно о девяти погибших и 10 раненых.

Преступление произошло около 01:00 (время такое же, как в Украине) – по сообщению, около 12 неизвестных лиц на двух автомобилях открыли огонь по посетителям легальной таверны и продолжали стрелять наугад, пока убегали с места происшествия.

Правоохранители разыскивают подозреваемых.

Беккерсдал – бедная местность, расположенная недалеко от нескольких крупнейших золотых приисков Южной Африки, указывает газета The Guardian.