Невідомі обстріляли заклад, убивши 9 й поранивши 10 людей у Південній Африці

Поліція Південної Африки (Фото: Ілюстративне фото: Depositphotos)

Уночі в неділю 21 грудня у Південній Африці сталася стрілянина, що спричинила загибель і поранення людей. Про це повідомила поліція країни.

Інцидент стався у містечку Беккерсдал біля найбільшого за кількістю населення південноафриканського міста Йоганнесбург.

Відомо про дев'ятьох загиблих та 10 поранених.

Злочин стався близько 01:00 (час такий самий, як в Україні) – за повідомленням, близько 12 невідомих осіб на двох автівках відкрили вогонь по відвідувачах легальної таверни й продовжували стріляти навмання, поки тікали з місця події.

Правоохоронці розшукують підозрюваних.

Беккерсдал – бідна місцевість, розташована неподалік від декількох найбільших золотих копалень Південної Африки, вказує газета The Guardian.