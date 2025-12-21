Невідомі обстріляли заклад, убивши 9 й поранивши 10 людей у Південній Африці
Уночі в неділю 21 грудня у Південній Африці сталася стрілянина, що спричинила загибель і поранення людей. Про це повідомила поліція країни.
Інцидент стався у містечку Беккерсдал біля найбільшого за кількістю населення південноафриканського міста Йоганнесбург.
Відомо про дев'ятьох загиблих та 10 поранених.
Злочин стався близько 01:00 (час такий самий, як в Україні) – за повідомленням, близько 12 невідомих осіб на двох автівках відкрили вогонь по відвідувачах легальної таверни й продовжували стріляти навмання, поки тікали з місця події.
Правоохоронці розшукують підозрюваних.
Беккерсдал – бідна місцевість, розташована неподалік від декількох найбільших золотих копалень Південної Африки, вказує газета The Guardian.
- 14 грудня в австралійському Сіднеї сталась масова стрілянина під час святкування Хануки, через що загинуло більш ніж 10 людей, були постраждалі.
