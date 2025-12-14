Стрілянина на пляжі в Сіднеї. Кількість жертв сягнула 12 осіб – серед них стрілець, відео
На пляжі Бонді в Сіднеї 14 грудня сталася масова стрілянина під час святкування. За даними поліції та екстрених служб, кількість загиблих сягнула 12 осіб, поранення отримали від16 до 29 осіб.
На пляжі проходив захід, присвячений першому дню єврейського свята Ханука, організований єврейським центром "Хабад" у Бонді, повідомляє ВВС. За словами очевидців, пролунало близько 20 пострілів, а потім на місце прибули вертольоти.
Пізніше в соціальних мережах з'явилося відео, на якому двоє озброєних людей стріляють із невеликого мосту, що з'єднує автостоянку на Кемпбелл-Парад із самим пляжем.
Бонді-Біч, Австралія (14 грудня) – Ось довготривале відео про терористичний розстріл на пляжному заході на честь Хануки, внаслідок якого загинуло 12 осіб. Одного з двох нападників ідентифіковано як чоловіка на ім'я Навід Акрам. pic.twitter.com/DlrhD8ONMt- Енді Нго (@MrAndyNgo) 14 грудня 2025 року
Правоохоронці повідомили, що стрілянину на пляжі відкрили двоє чоловіків. Одного з них було вбито – він входить до числа загиблих. Другий ймовірний стрілець був поранений і перебуває в критичному стані. Серед постраждалих також двоє співробітників поліції.
Поліція попросила всіх у районі Бонді-Біч, у кого є мобільний телефон або відеореєстратор, які могли б зафіксувати момент стрілянини, поділитися відео для слідства.
Прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс заявив, що напад був "спрямований проти єврейської громади Сіднея". А комісар поліції Мал Леньон офіційно оголосив подію ""терористичним актом".
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе на прес-конференції назвав стрілянину цілеспрямованим нападом на австралійців.
"Це акт злого антисемітизму, тероризму, що вразив серце нашої нації. Цьому мерзенному акту насильства і ненависті немає місця", – заявив він.
У мережі також з'явилися кадри, на яких, як стверджується, беззбройний очевидець зміг відібрати зброю в одного зі стрільців.
Австралія: беззбройний цивільний накинувся на терориста і обеззброїв його, врятувавши багато життів.- Крішнан Гаур (@Mercedes5494) 14 грудня 2025 року
Цей чоловік – герой! 👏🏻#bondibeach #Австралія pic.twitter.com/sqhSpmHCUb
щонайменше 7 осіб були застрелені біля пляжного парку Бонді, Австралія. Поліція штату Новий Південний Уельс швидко відреагувала, взявши двох під варту: один, як повідомляється, був застрелений офіцерами, а інший затриманий.- Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) 14 грудня 2025 року
📽️1: Перестрілка
📽️2: 2 стрілялки
📽️3: Хоробрий цивільний обеззброїв стрільця
📷: Один зі стрільців pic.twitter.com/oJrAYcCpwS
- 26 листопада біля Білого дому сталася стрілянина – було поранено двох військових Нацгвардії. Вони померли в лікарні. Поліція підозрює у стрілянині мігранта з Афганістану.
- 13 грудня сталася стрілянина в університеті Брауна в США. Унаслідок події загинуло двоє людей, ще дев'ятьох поранено.
