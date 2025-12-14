Стрілянина на пляжі в Сіднеї. Кількість жертв сягнула 12 осіб – серед них стрілець, відео

Двоє чоловіків відкрили стрілянину з мосту в бік пляжу, де проходило свято на честь єврейської Хануки

Місце стрілянини (Фото: EPA/JEREMY PIPER)

На пляжі Бонді в Сіднеї 14 грудня сталася масова стрілянина під час святкування. За даними поліції та екстрених служб, кількість загиблих сягнула 12 осіб, поранення отримали від16 до 29 осіб.

На пляжі проходив захід, присвячений першому дню єврейського свята Ханука, організований єврейським центром "Хабад" у Бонді, повідомляє ВВС. За словами очевидців, пролунало близько 20 пострілів, а потім на місце прибули вертольоти.

Пізніше в соціальних мережах з'явилося відео, на якому двоє озброєних людей стріляють із невеликого мосту, що з'єднує автостоянку на Кемпбелл-Парад із самим пляжем.

Бонді-Біч, Австралія (14 грудня) – Ось довготривале відео про терористичний розстріл на пляжному заході на честь Хануки, внаслідок якого загинуло 12 осіб. Одного з двох нападників ідентифіковано як чоловіка на ім'я Навід Акрам. pic.twitter.com/DlrhD8ONMt - Енді Нго (@MrAndyNgo) 14 грудня 2025 року

Правоохоронці повідомили, що стрілянину на пляжі відкрили двоє чоловіків. Одного з них було вбито – він входить до числа загиблих. Другий ймовірний стрілець був поранений і перебуває в критичному стані. Серед постраждалих також двоє співробітників поліції.

Поліція попросила всіх у районі Бонді-Біч, у кого є мобільний телефон або відеореєстратор, які могли б зафіксувати момент стрілянини, поділитися відео для слідства.

Прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс заявив, що напад був "спрямований проти єврейської громади Сіднея". А комісар поліції Мал Леньон офіційно оголосив подію ""терористичним актом".

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе на прес-конференції назвав стрілянину цілеспрямованим нападом на австралійців.

"Це акт злого антисемітизму, тероризму, що вразив серце нашої нації. Цьому мерзенному акту насильства і ненависті немає місця", – заявив він.

У мережі також з'явилися кадри, на яких, як стверджується, беззбройний очевидець зміг відібрати зброю в одного зі стрільців.

Австралія: беззбройний цивільний накинувся на терориста і обеззброїв його, врятувавши багато життів.



Цей чоловік – герой! 👏🏻#bondibeach #Австралія pic.twitter.com/sqhSpmHCUb - Крішнан Гаур (@Mercedes5494) 14 грудня 2025 року

щонайменше 7 осіб були застрелені біля пляжного парку Бонді, Австралія. Поліція штату Новий Південний Уельс швидко відреагувала, взявши двох під варту: один, як повідомляється, був застрелений офіцерами, а інший затриманий.



📽️1: Перестрілка

📽️2: 2 стрілялки

📽️3: Хоробрий цивільний обеззброїв стрільця

📷: Один зі стрільців pic.twitter.com/oJrAYcCpwS - Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) 14 грудня 2025 року