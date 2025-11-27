У стрілянині у Вашингтоні підозрюють мігранта з Афганістану. Трамп хоче перевірити кожного

У стрілянині по нацгвардійцях біля Білого дому підозрюється громадянин Афганістану, який прибув до США у 2021 році

Стрілянина біля Білого дому (Фото: ЕРА / Will Oliver)

У стрілянині поблизу Білого дому 26 листопада підозрюється громадянин Афганістану, який іммігрував до США у 2021 році, повідомила секретарка внутрішньої безпеки США Крістін Моем. СNN і СBS називають ім'я чоловіка – ним виявився Рахманулла Лаканвал.

"Підозрюваний, який стріляв у наших відважних гвардійців Національної гвардії, є громадянином Афганістану, він був одним із багатьох неперевірених осіб, масово допущених до Сполучених Штатів за програмою "Союзники вітаються" 8 вересня 2021 року, за часів адміністрації Байдена", – йдеться у повідомленні Моем.

Після стрілянини підозрюваного було доставлено до місцевої лікарні. На момент затримання він не мав з собою документів, що засвідчують особу, тому його вдалось ідентифікувати за допомогою відбитків пальців.

Чоловік відмовився співпрацювати зі слідством. Інші підозрювані поки відсутні.

Рахманулла Лаканвал подавав заяву про надання притулку у 2024 році. Вона була задоволена на початку 2025 року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що статус усіх громадян Афганістану, прийнятих за минулої адміністрації Байдена, буде переглянуто.

"Ми не збираємося миритися з такими нападками на правопорядок з боку людей, які навіть не мають бути в нашій країні. Зараз ми повинні переглянути кожного іноземця, який в’їхав до нашої країни з Афганістану за часів Байдена. І ми повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити вивезення будь-якого іноземця з будь-якої країни, який не належить сюди або не приносить користі нашій країні", – зазначив президент США.

Служба громадянства й імміграції США (USCIS) заявила, що обробку всіх імміграційних запитів щодо громадян Афганістану зупиняють на невизначений термін.

"З цього моменту обробка всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану, призупиняється на невизначений термін до подальшого перегляду протоколів безпеки й перевірки", – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Піт Гегсет повідомив, що Трамп звернувся з проханням про розгортання у Вашингтоні додаткових 500 військовослужбовців Національної гвардії.

Удень 26 листопада у Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення. Згодом губернатор штату Західна Вірджинія Патрік Моррісі повідомив, що обидва військові померли від отриманих поранень.