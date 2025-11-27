В стрельбе в Вашингтоне подозревают мигранта из Афганистана. Трамп хочет проверить каждого
В стрельбе возле Белого дома 26 ноября подозревается гражданин Афганистана, иммигрировавший в США в 2021 году, сообщила секретарь внутренней безопасности США Кристин Моэм. СNN и SBC называют имя мужчины – им оказался Рахманулла Лаканвал.
"Подозреваемый, стрелявший в наших отважных гвардейцев Национальной гвардии, является гражданином Афганистана, он был одним из многих непроверенных лиц, массово допущенных в Соединенные Штаты по программе "Союзники приветствуются" 8 сентября 2021 года, во времена администрации Байдена", – говорится в сообщении Моэм.
После стрельбы подозреваемый был доставлен в местную больницу. На момент задержания он не имел при себе документов, удостоверяющих личность, поэтому его удалось идентифицировать с помощью отпечатков пальцев.
Мужчина отказался сотрудничать со следствием. Другие подозреваемые пока отсутствуют.
Рахманулла Лаканвал подавал заявление о предоставлении убежища в 2024 году. Оно было удовлетворено в начале 2025 года.
Президент США Дональд Трамп заявил, что статус всех граждан Афганистана, принятых при прошлой администрации Байдена, будет пересмотрен.
"Мы не собираемся мириться с такими нападками на правопорядок со стороны людей, которых даже не должно быть в нашей стране. Сейчас мы должны пересмотреть каждого иностранца, въехавшего в нашу страну из Афганистана во времена Байдена. И мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить вывоз любого иностранца из любой страны, который не относиться сюда или не приносит пользы нашей стране", – отметил президент США.
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) заявила, что обработку всех иммиграционных запросов в отношении граждан Афганистана останавливают на неопределенный срок.
"С этого момента обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего пересмотра протоколов безопасности и проверки", – говорится в сообщении.
Министр обороны Пит Хэгсет сообщил, что Трамп обратился с просьбой о развертывании в Вашингтон дополнительных 500 военнослужащих Национальной гвардии.
Днем 26 ноября в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения. Впоследствии губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что оба военных скончались от полученных ранений.
- 10 сентября в США неизвестный стрелял в ультраправого активиста и блогера Чарли Кирка во время публичного мероприятия в Университете долины Юты. Впоследствии стало известно о смерти публичного деятеля.
- 25 октября из-за стрельбы на встрече выпускников в университете Линкольна в США, штат Пенсильвания, погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
