На встрече выпускников в США произошла стрельба: есть погибший и пострадавшие

Правоохранители задержали одного подозреваемого, но открыть огонь в университете Линкольна мог еще один человек, заявил прокурор

Университет Линкольна (Фото: сайт вуза)

25 октября из-за стрельбы на встрече выпускников в университете Линкольна в США, штат Пенсильвания, погиб один человек, еще шестеро получили ранения, сообщил телеканал NBC News.

Один человек, который вероятно имел оружие, был задержан, сообщил прокурор округа Крис де Баррена-Саробе. По его словам, возможно, еще один человек открыл огонь, но следователи все еще пытаются выяснить, что произошло.

Чиновник не предоставил деталей относительно возможного мотива или того, что вызвало стрельбу. Он отметил, что расследованием занимаются правоохранительные органы штата, местного и федерального уровня.

Нападение произошло перед 21:30 по местному времени после того, как толпа вышла с футбольного матча и собралась возле Международного культурного центра школы, добавил прокурор.

Начальник полиции университета Марк Парти отметил, что насилие произошло, когда посетители собрались на часть праздничных мероприятий, посвященных встрече выпускников.

Свидетели рассказали NBC, что около 21:00 толпа начала убегать, когда сообщили о стрельбе.

Университет Линкольна – одно из первых учебных заведений, исторически созданных для афроамериканцев.

Ранее, вечером 24 октября, произошла стрельба вблизи Говардского университета, другого исторически черного заведения, в столице США Вашингтоне. Тогда пять человек получили ранения, не угрожающие жизни. Ни один из пострадавших не учится в этом университете, сообщала полиция.