Мужчина пострадал в результате стрельбы возле здания парламента в Сербии – фото, видео

Место события (Фото: Stringer/EPA)

В среду, 22 октября, мужчина получил серьезные ранения в результате выстрелов возле здания парламента в Белграде, неподалеку от палатки, установленной сторонниками президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщило агентство Reuters.

Один человек был задержан, а полиция охраняла место происшествия. Вучич заявил на правительственном мероприятии, что ему пришлось уйти раньше из-за "террористического акта, который только что произошел перед зданием сербской скупщины".

Масштабные уличные протесты против Вучича продолжаются уже год. Причиной стало обрушение навеса железнодорожного вокзала в городе Новый Сад в ноябре прошлого года, в результате которого погибло 16 человек, и многие обвиняют в этом халатность и коррупцию правительства.

Стрельба произошла в парке между парламентом и офисом Вучича, где его сторонники установили палатки, чтобы помешать протестующим приближаться к зданиям. В то время никаких протестов не происходило.

На одном из опубликованных в интернете видеороликов видно, как вооруженные сотрудники службы безопасности приближаются к одной из палаток, в то время как мужчина, хромая, уходит с места происшествия. Прозвучало несколько выстрелов, после чего внутри палатки вспыхнул пожар, согласно видео, опубликованному на сайте NOVA, место съемки которого было подтверждено агентством Reuters.

Пока неизвестно, кто именно открыл огонь и что стало причиной пожара, который вскоре потушили. По информации сербских медиа, 70-летний мужчина выстрелил в ногу 57-летнему мужчине, а затем распылил газ из баллончика в палаточном лагере.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар сообщил журналистам, что мужчина получил серьезное ранение и его срочно прооперируют.

На другом видео, опубликованном на X и подтвержденном Reuters, видно мужчину, который лежит на земле, заложив руки за спину, в окружении полицейских.

Репортер Reuters видел, как пожарные машины и полиция окружали место происшествия. Местная полиция отказалась от комментариев, но один офицер на месте происшествия сказал, что "опасности больше нет".

🔫 На улице раздались выстрелы #Сербияв здании парламента в #Белград в среду и один человек получил ранения, сообщают местные СМИ.



На видео, размещенном в СМИ NOVA, местоположение которого подтвердило агентство Reuters, видно, как вооруженные сотрудники службы безопасности подходят к большой палатке.. pic.twitter.com/cpokzlUrZs - News.Az (@news_az) 22 октября 2025 г