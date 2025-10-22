Мужчина пострадал в результате стрельбы возле здания парламента в Сербии – фото, видео
В среду, 22 октября, мужчина получил серьезные ранения в результате выстрелов возле здания парламента в Белграде, неподалеку от палатки, установленной сторонниками президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщило агентство Reuters.
Один человек был задержан, а полиция охраняла место происшествия. Вучич заявил на правительственном мероприятии, что ему пришлось уйти раньше из-за "террористического акта, который только что произошел перед зданием сербской скупщины".
Масштабные уличные протесты против Вучича продолжаются уже год. Причиной стало обрушение навеса железнодорожного вокзала в городе Новый Сад в ноябре прошлого года, в результате которого погибло 16 человек, и многие обвиняют в этом халатность и коррупцию правительства.
Стрельба произошла в парке между парламентом и офисом Вучича, где его сторонники установили палатки, чтобы помешать протестующим приближаться к зданиям. В то время никаких протестов не происходило.
На одном из опубликованных в интернете видеороликов видно, как вооруженные сотрудники службы безопасности приближаются к одной из палаток, в то время как мужчина, хромая, уходит с места происшествия. Прозвучало несколько выстрелов, после чего внутри палатки вспыхнул пожар, согласно видео, опубликованному на сайте NOVA, место съемки которого было подтверждено агентством Reuters.
Пока неизвестно, кто именно открыл огонь и что стало причиной пожара, который вскоре потушили. По информации сербских медиа, 70-летний мужчина выстрелил в ногу 57-летнему мужчине, а затем распылил газ из баллончика в палаточном лагере.
Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар сообщил журналистам, что мужчина получил серьезное ранение и его срочно прооперируют.
На другом видео, опубликованном на X и подтвержденном Reuters, видно мужчину, который лежит на земле, заложив руки за спину, в окружении полицейских.
Репортер Reuters видел, как пожарные машины и полиция окружали место происшествия. Местная полиция отказалась от комментариев, но один офицер на месте происшествия сказал, что "опасности больше нет".
🔫 На улице раздались выстрелы #Сербияв здании парламента в #Белград в среду и один человек получил ранения, сообщают местные СМИ.- News.Az (@news_az) 22 октября 2025 г
На видео, размещенном в СМИ NOVA, местоположение которого подтвердило агентство Reuters, видно, как вооруженные сотрудники службы безопасности подходят к большой палатке.. pic.twitter.com/cpokzlUrZs
- 1 ноября 2024 года в городе Новый Сад обвалилась часть крыши железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек, и с тех пор продолжаются протесты с целью привлечь виновных к ответственности.
- 1 августа 2025 года сообщалось, что в Сербии задержали шестерых бывших чиновников в связи с расследованием дела о финансовых махинациях при реконструкции железной дороги, что, среди прочего, привело к обвалу крыши на вокзале.
- 14 августа участники антиправительственных протестов повредили офис правящей партии Сербии в северном городе Новый Сад.
Комментарии (0)