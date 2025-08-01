В Сербии задержаны шесть бывших чиновников из-за обрушения крыши, Вучич созывает Совбез
Сербская Генеральная прокуратура по борьбе с организованной преступностью задержала шесть бывших чиновников и заявила о наличии оснований для ареста еще шести человек в связи с расследованием дела о финансовых махинациях во время реконструкции железной дороги, что, среди прочего, привело к обрушению крыши на станции Нови-Сад и гибели 16 человек. Об этом сообщает Kurir.
В частности, задержан бывший министр строительства, транспорта и инфраструктуры Томислав Момирович, а также выдан ордер на арест его преемника Горана Весича, который в настоящее время находится на больничном.
Также задержаны бывший директор железнодорожной инфраструктуры Небойша Шурлан, менеджер Сербской железной дороги Слободанка Катанич и другие чиновники.
Задержания произошли в связи с подозрением в финансовых махинациях во время реконструкции участка железной дороги, что нанесло ущерб сербскому бюджету на сумму более 115 миллионов долларов США.
Также в результате обрушения крыши на станции Нови-Сад в ноябре 2024 года погибли 16 человек.
После серии арестов бывших чиновников президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, которое состоится 2 августа.
Соратница Вучича, бывший вице-премьер Сербии Зорана Михайлович, заявила, что происходит попытка переворота и ведется охота за головой президента передает Blic.
- 1 ноября 2024 года в городе Нови-Сад обрушилась часть крыши железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек, и с тех пор продолжаются протесты с целью привлечь виновных к ответственности.
- 19 марта 2025 года сербский парламент утвердил отставку правительства во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем, подавшим в отставку из-за протестов.
- Вучич строит в Сербии авторитарный режим, подобно Лукашенко и Путину, рассказала аналитик Шимкевич.
Комментарии (0)